München (ots) - Die Zuwachsraten bei den Neuzulassungen von Elektroautos sind gigantisch - sie liegen teilweise im dreistelligen Bereich. Allerdings beträgt der Marktanteil der E-Fahrzeuge aktuell noch 6,4 Prozent.Unsicherheiten über Reichweiten und Zweifel an der Alltagstauglichkeit der E-Pkw bestehen nach wie vor. (Vermeintlich) hohe Anschaffungskosten und eine vergleichsweise geringe Modellauswahl schmälern die Kaufbereitschaft. Hinzu kommen Lieferschwierigkeiten der Hersteller. Die Bundesregierung subventioniert den Kauf von E-Fahrzeugen erheblich, um den Markthochlauf zu beschleunigen.Wie alltagstauglich sind E-Autos wirklich? Wie hat sich die Reichweite entwickelt? Welche Autos sind am Markt verfügbar? Wo kann ich laden und welche Kosten kommen auf mich zu? Für welches Fahrprofil eignet sich das E-Auto? Und von welchen Förderungen kann ich profitieren? Wie lang sind die Lieferzeiten? Und wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Umstieg? Schließlich wie umweltfreundlich sind E-Pkw tatsächlich?Antworten auf diese Fragen gebenDr. Joachim Damasky, VDA-Geschäftsführer,Karsten Schulze, ADAC Technikpräsidentsowie der FAZ-Journalist Frank-Holger Appelim ADAC Talk - am 29.09. um 11 Uhr live auf adac.de (https://www.adac.de/)