Wien (ots) - Das forum. ernährung heute diskutiert mit renommierten Experten über den Umgang mit Komplexität, den Charme simpler Lösungen und unbewusste Folgen des Essens.Lange Zeit wurden in der Ernährungsdebatte nur Gesundheit und Genuss beleuchtet, zunehmend stellt sich aber auch die Frage nach Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Risikoaspekten. Dabei sind die Konsumenten mit einer steigenden Komplexität konfrontiert - es gilt zwischen individuellen und gesellschaftlichen Folgen abzuwägen. Sich umfassend damit auseinanderzusetzen, ist unbequem, die Verführung durch einfache Antworten umso höher. Das birgt jedoch Risiken bei der Suche nach adäquaten Lösungen für die Zukunft. Braucht es also einen anderen Umgang mit Risiko und Komplexität? Können wir trügerischen Trends und Fehlinformationen entgehen? Verleiten uns gute Stories zu falschen Entscheidungen?Um Antworten zu finden, lädt das forum. ernährung heute (f.eh) am1. und 2. Oktober 2020 zum virtuellen Symposium zum Thema "Einfach zu komplex? Vom Charme simpler Lösungen und unbewussten Folgen des Essens". Dabei diskutieren namhafte Experten das Phänomen der Komplexität aus unterschiedlichen Blickwinkeln und erörtern mögliche Lösungen für das Reduzieren von Komplexität und Risiko.Die Veranstaltung wird als Livestream übertragen. Weitere Infos zum Programm und den Vortragenden bzw. Diskutanten sowie die Seite zur Anmeldung finden Sie unter forum-ernaehrung.at/symposium-2020 (http://www.forum-ernaehrung.at/symposium-2020).Journalisten werden gebeten, sich via Mail an office@forum-ernaehrung.at (https://www.ots.at/email/office/forum-ernaehrung.at) anzumelden.Symposium: Einfach zu komplex? Vom Charme simpler Lösungen und unbewussten Folgen des EssensDatum: 01.10.2020, 16:00 - 18:45 UhrOrt: LivestreamWien, ÖsterreichUrl: http://forum-ernaehrung.at/symposium-2020Symposium: Einfach zu komplex? Vom Charme simpler Lösungen und unbewussten Folgen des EssensDatum: 02.10.2020, 10:00 - 12:45 UhrOrt: LivestreamWien, ÖsterreichUrl: http://forum-ernaehrung.at/symposium-2020Pressekontakt:forum. ernährung heuteDr. Marlies GruberSchwarzenbergplatz 6, 1037 WienTel.: +43 664 394 56 36presse@forum-ernaehrung.atwww.forum-ernaehrung.atOriginal-Content von: forum. ernährung heute, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148633/4718744