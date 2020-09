Wörth (ots) - Mercedes-Benz präsentiert als erster Lkw-Hersteller mit dem "Active Drive Assist 2" ein Nothaltsystem, falls der Fahrer am Steuer wegen eines gesundheitlichen Problems nicht mehr ins Fahrgeschehen eingreifen kannMANUSKRIPT MIT O-TÖNENAnmoderation:Mercedes-Benz Trucks investiert seit Jahren hunderte Millionen von Euro in Forschung und Entwicklung, um unter anderem die Fahrer mit Assistenzsystemen noch besser zu unterstützen und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Motto: Jeder Unfall ist einer zu viel! Entscheidend für mehr aktive und passive Sicherheit sind vor allem Systeme, die den Fahrer in kritischen Situationen aktiv unterstützen, ohne ihn aus seiner Verantwortung zu entlassen. Schon vor Jahren hat der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft sowie der Kravag-Versicherung in einem Feldversuch mit über 1.000 Fahrzeugen festgestellt, dass mit Fahrerassistenzsystemen ausgestattete Lkw eine um 34 Prozent niedrigere Unfallwahrscheinlichkeit aufweisen als gleichartige Fahrzeuge. In Wörth hat Mercedes-Benz Trucks jetzt mit dem neuen Active Drive Assist 2 eine Weltneuheit präsentiert, die für mehr Sicherheit auf den Straßen sorgen wird. Wie das System sowohl den Fahrer als auch die Verkehrsteilnehmer, die auf derselben Strecke unterwegs sind, unterstützt und schützt, konnten wir auf der Mercedes-Benz Lkw-Teststrecke im rheinland-pfälzischen Wörth im wörtlichen Sinn "erfahren".In einem knallgelben Actros wartet für diese Demonstration Sina Mustapha. Die Ingenieurin ist Teamleiterin Automatisiertes Fahren und erklärt erst einmal, wie der Active Drive Assist einen Fahrer unterstützen kann:O-Ton Sina MustaphaIch kann Ihnen heute den Active Drive Assist in der zweiten Generation zeigen. Das ist eine Weiterentwicklung des Active Drive Assist 1, der die Längs- und die Querregelung des Lkw übernimmt. (0:12)Der Active Drive Assist 1 ermöglicht teilautomatisiertes Fahren Level 2 und unterstützt bereits jetzt in vielen Mercedes-Benz-Modellen den Fahrer aktiv bei der Spurführung, Gasgeben und Bremsen und sorgt dafür, dass automatisch der Abstand zum Vordermann eingehalten wird. Ab Juni 2021 kann die neueste Generation aber noch mehr:O-Ton Sina MustaphaActive Drive Assist 2 bedeutet, dass wir die erste Generation des Active Drive um eine Nothaltfunktion ergänzt haben. Und zwar ist das so, dass wenn 60 Sekunden lang kein Eingriff des Fahrers am Lenkrad festgestellt wird, dann leiten wir die Bremsung ein. Weil wir davon ausgehen müssen, dass er ein medizinisches Problem hat. (0:19)Und wie das in der Praxis funktioniert, das wird mir Sina Mustapha jetzt auf der Lkw-Teststrecke direkt neben dem größte Lkw-Montagewerk von Mercedes-Benz Trucks in Wörth am Rhein zeigen:O-Ton Sina MustaphaSo, ich habe den Active Drive Assist aktiviert. Er hat die Spur erkannt und ich nehme die Hände vom Lenkrad. Das heißt, er hat jetzt aktiv in die Lenkung eingegriffen und hält die Spur. (0:14)Die Hände vom Lenkrad nimmt die Ingenieurin nur, um zu demonstrieren, was dann passiert. Ganz entspannt zurückgelehnt sitzt sie auf dem Fahrersitz. Der Actros steuert auf die erste Kurve zu, wie von Geisterhand bewegt sich das Lenkrad und das 40-Tonnen Fahrzeug nimmt perfekt die Kurve. 60 Sekunden wird der Actros völlig selbstständig fahren, aber er kommuniziert in dieser Zeit mehrmals mit seiner Fahrerin...O-Ton Sina MustaphaJetzt kommt nach 15 Sekunden die erste Warnstufe: eine Gelbwarnung. Das ist eine rein optische Warnung."Geräusch Warnton"Jetzt nach 30 Sekunden ist das die zweite Warnstufe. Eine rote Warnung mit einem akustischen Signal. (0:15)Nachdem Sina Mustapha auch nach der zweiten Warnung noch immer nicht das große Lenkrad des Actros übernommen hat, wird es nach 45 Sekunden laut im Fahrerhaus....O-Ton Sina Mustapha"Geräusch Warnton"Jetzt kommt die dritte Warnstufe, mit Aktivierung des Warnblinkers. Jetzt wird die Bremsung eingeleitet bis zum Stillstand. (0'11)Das System ist so ausgelegt, dass der Lkw moderat zum Stillstand kommt. Parallel zum Nothalt hat der Active Drive Assist 2 im Actros völlig selbstständig einige weitere wichtige Dinge erledigt...O-Ton Sina MustaphaDie Parkbremse ist eingelegt, die Türen sind entriegelt, damit wir den Rettungskräften freien Zugang zum Fahrzeug gewähren können. Und das Fahrzeug wurde in einen neutralen Gang geschaltet, falls der Fahrer noch seinen Fuß auf dem Gaspedal hat. So wird verhindert, dass ungewollt wieder angefahren wird. (0:11)In Deutschland erleiden mehr als 285.000 Menschen pro Jahr einen Herzinfarkt. Genaue Zahlen, wie viele dieser Menschen zum Zeitpunkt des Infarkts am Steuer sitzen, gibt es nicht. Aber eines ist nach der Demonstration auf dem Lkw-Testgelände sicher: Der Active Drive Assist kann für Verkehrsteilnehmer wie auch für Fahrer lebensrettend werden.O-Ton Sina MustaphaDer Active Drive Assist 2 schützt jeden Verkehrsteilnehmer, weil ein 40-Tonner, der führerlos auf der Autobahn unterwegs ist, natürlich viel Schaden anrichten kann. Aber nicht mit unserem System. Der Active Drive Assist unterstützt natürlich auch den Fahrer, weil der weiß, er kann sich im Notfall auf sein Fahrzeug verlassen (0:20)Abmoderation:Unterwegs mit einer Weltneuheit: Mercedes-Benz hat neue Assistenzsysteme präsentiert. 