Neckarsulm (ots) - In der Oktober-Ausgabe der Stiftung Warentest stellen drei Eigenmarkenprodukte von Lidl erneut die Kompetenz des Unternehmens hinsichtlich Preis und Qualität unter Beweis. Die "W5"-Geschirrreinigertabs Multipower All in 1, die mittlerweile in "Multi-Active All in 1" umbenannt wurden, schneiden mit der Note 2,1 ("gut") ab und punkten besonders in den Kategorien "Reinigen" und "Klarspülen". Mit gerade einmal 7 Cent pro Stück gehören die Tabs zu den günstigsten Produkten im Test. Auch zwei Kinderdessertprodukte von Lidl überzeugen die Tester: Der "Milbona Fruit King Safari" erhält die Gesamtnote 2,2 ("gut"), der "Milbona Safari Vanillepudding" wird mit dem Gesamturteil 2,4 ("gut") bewertet. Beide Kinderdessertprodukte bekommen ein "Sehr gut" für die mikrobiologische Qualität und zählen ebenfalls zu den günstigsten Artikeln im Test.



