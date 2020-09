Unterföhring (ots) -- Die neuen Episoden ab 30. September wahlweise auf Deutsch oder Englisch auf Sky Atlantic HD- Auch auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf- Alle vorherigen Staffeln ebenfalls auf Abruf verfügbar- In den Hauptrollen: Damian Lewis ("Homeland") und Paul Giamatti ("Sideways")- Neu dabei: Julianna Margulies ("The Good Wife") und Corey Stoll ("House of Cards", "The Strain")- Link zum Download des Trailers: https://we.tl/t-H1Cmr8vqXQ- Link zu Youtube: https://youtu.be/2E3c250XXCk Staatsanwalt Chuck Rhoades (Paul Giamatti) und der Hedgefonds-Milliardär Bobby "Axe" Axelrod (Damian Lewis) werden wieder zu Gegnern und bekommen es mit neue Widersachern zu tun: Sky präsentiert die fünfte Staffel der Hitserie "Billions" ab 30. September immer mittwochs um 20.15 Uhr mit jeweils einer Doppelfolge pro Woche auf Sky Atlantic. Sowohl die neuen Episoden als auch alle vorherigen Staffeln sind auf Sky Ticket, Sky Go und Sky Q auf Abruf verfügbar.Über "Billions":Die Feindschaft zwischen Bobby Axelrod (Damian Lewis) und Chuck Rhoades (Paul Giamatti) ist neu entfacht und wird durch neue Widersacher zusätzlich befeuert. Zum einen ist da der Social-Impact-Pionier Mike Prince (Corey Stoll), der Axelrods Dominanz herausfordert und zum anderen muss sich Chuck mit der Staatsanwältin Mary Ann Gramm (Roma Maffia) auseinandersetzen. Aber auch die Bestseller-Autorin und Soziologie-Professorin eines Ivy-League-Colleges, Catherine Brant (Julianna Margulies) bereitet Chuck einiges an Kopfzerbrechen. Darüber hinaus will er nicht wahrhaben, dass seine Ehe mit Wendy (Maggie Siff) endgültig gescheitert ist. Wendy hingegen überdenkt ihre Loyalitäten, bildet neue Allianzen, die zu weiteren Konflikten sowohl mit Chuck als auch Axelrod führen.Auch die fünfte Staffel lebt wieder vom Dauerstreit zwischen Damian Lewis und Paul Giamatti. Neben den bekannten Hauptdarstellern bereichern Julianna Margulies ("The Good Wife") und Corey Stoll ("House of Cards") sowie Roma Maffia ("Nip/Tuck") den Cast.Facts:Originaltitel: "Billions", Dramaserie, USA 2020, 4. Staffel, 12 Episoden à ca. 60 Min., Regie: Colin Bucksey u.a. Serienschöpfer und ausführende Produzenten: Brian Koppelman, David Levien, Andrew Ross Sorkin. Darsteller: Paul Giamatti, Damian Lewis, Maggie Siff, Asia Kate Dillon, David Costabile, Condola Rashad, Corey Stoll, Julianna Margulies, Jeffrey DeMunn, Kelly AuCoin, Samantha Mathis.Ausstrahlungstermine:Ab 30. September 2020 immer mittwochs ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen wahlweise in der Originalfassung oder auf Deutsch auf Sky Atlantic sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf.Über Sky Ticket:Mit dem Streamingdienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf Geräten ihrer Wahl als Erste zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de (http://www.info.sky.de) abrufbar. Weitere Informationen finden Sie zudem unter https://www.sky.de/serien sowie auf www.facebook.com/SkySerien (http://www.facebook.com/SkySerien) und www.instagram.com/skyserien (http://www.instagram.com/skyserien).Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 