DJ Tui treibt Umbau und Wachstum von Tours & Activities voran

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Touristikkonzern Tui treibt den Umbau und das Wachstum seines Tours & Activities-Geschäfts voran. Das Geschäft, das die neue Sparte Tui Musement bilde, fungiere als offene Plattform für Anbieter und Kunden von Tours & Activities, teilte der Konzern mit. Die Sparte biete aktuell in allen wichtigen Urlaubs- und Städtedestinationen weltweit mehr als 130.000 "Dinge, die man tun kann" an und investiere stark in die Erweiterung des Angebots durch die Anbindung neuer Anbieter.

Das Angebot werde über B2B-Partnerschaften - wie die kürzlich angekündigte strategische Partnerschaft mit Booking.com - und B2C über die Websites von Musement und Tui an alle 21 Millionen Tui Kunden verteilt. Trotz der aktuellen Herausforderungen in der Touristik sei der Markt Tours & Activities weiterhin ein strategisches Wachstumsfeld für Tui.

Die Sparte war bisher unter dem Namen Tui Destination Experiences bekannt und umfasste auch das 2018 übernommene Online-Startup Musement.

September 28, 2020 07:24 ET (11:24 GMT)

