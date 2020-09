DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IAB-Arbeitsmarktbarometer übersteigt Schwelle von 100 Punkten

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im September um 1,7 Punkte auf 100,1 Punkte gestiegen. Erstmals seit Beginn der Corona-Krise liegt der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) damit nicht mehr Bereich einer negativen Einschätzung. Die Skala reicht von 90 (sehr schlechte Entwicklung) bis 110 (sehr gute Entwicklung). "Ein halbes Jahr nach dem Shutdown verbessern sich die Aussichten, Arbeitslosigkeit wieder abzubauen", sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs.

RKI meldet 1.192 Neuinfektionen in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Montag mit 285.332 angegeben - ein Plus von 1.192 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 286.339 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.460 Todesfälle und damit drei mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9.464 Tote. Die Zahl der Genesenen lag laut RKI bei etwa 250.800.

Merkel warnt vor Explosion der Neuinfektionen bis Weihnachten

Die steigenden Corona-Infektionszahlen alarmieren die Bundesregierung. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte während der Beratungen des CDU-Präsidiums, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen bis Weihnachten auf 19.200 ansteigen könnte, wenn die aktuelle Entwicklung "so weiter geht" wie bisher. Das sagte eine mit den Gesprächen vertraute Person, die nicht namentlich genannt werden wollte. Merkel habe sich sehr besorgt gezeigt über die Folgen für die Wirtschaft, wenn der Infektionstrend so anhalte.

VDMA: Hoffnung auf schnelle wirtschaftliche Erholung schwindet

Im Maschinenbau ist die zwischenzeitliche Hoffnung auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung einer leicht gestiegenen Skepsis gewichen. Eine Umfrage des Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) unter 522 Mitgliedsunternehmen ergab, dass gerade einmal 18 Prozent der Unternehmen bereits im kommenden Jahr eine Rückkehr auf das Umsatzniveau von 2019 erwarten. Mitte Juni waren es noch mehr als 30 Prozent.

Bundesgesellschaft: Gorleben scheidet für Endlagerstandort aus

Das Zwischenlager Gorleben scheidet für die Endlagerung von deutschem Atommüll aus. Das geht aus einem Zwischenbericht hervor, die die Bundesgesellschaft für Endlagerung in Berlin vorstellte. Dieser benennt stattdessen 90 mögliche Regionen in Deutschland, die insgesamt 54 Prozent der Bundesrepublik umfassen. Ausgeschlossen ist lediglich das Saarland.

Behörden: "Alarmierende" Corona-Ansteckungsrate in mehreren New Yorker Vierteln

Die New Yorker Behörden haben eine "alarmierende" Corona-Ansteckungsrate in einigen Vierteln der US-Metropole gemeldet. In sechs Vierteln im Stadtteil Brooklyn sowie in zwei weiteren in Queens sei die Ansteckungsrate zuletzt angestiegen, teilte die städtische Gesundheitsbehörde mit. Besondere Sorgen bereitet ihr die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Vierteln mit jüdisch-orthodoxer Bevölkerung.

Saudi-Arabien: G20-Gipfel im November findet virtuell statt

Der für Ende November geplante G20-Gipfel wird nach Angaben des Gastgeberlandes Saudi-Arabien coronabedingt als Videokonferenz stattfinden. Den Vorsitz des virtuellen Gipfels werde König Salman bin Abdulasis Al Saud haben, teilte das Königshaus in Riad mit. Schwerpunktthema werde der "Schutz von Menschenleben und die Wiederherstellung von Wirtschaftswachstum" sein.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Aug Handelsbilanz Defizit 1,6 Mrd SEK

Schweden Aug Exporte 104,0 Mrd SEK

Schweden Aug Importe 105,6 Mrd SEK

Schweden Aug Einzelhandelsumsatz +3,0% gg Vorjahr

Schweden Aug Einzelhandelsumsatz PROGNOSE +3,7% gg Vorjahr

Schweden Aug Einzelhandelsumsatz +0,3% gg Vormonat

Schweden Aug Einzelhandelsumsatz PROGNOSE: +0,3% gg Vormonat

