Nach Verhängung des Kriegsrechts in der Südkaukasusrepublik Aserbaidschan hat Staatschef Ilham Aliyev wegen des Konflikts um Berg-Karabach eine Teilmobilmachung angeordnet. Damit würden Wehrpflichtige zum Kriegsdienst eingezogen, hieß es in einem am Montag vom Präsidialamt in Baku veröffentlichten S...

Den vollständigen Artikel lesen ...