Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das europäische Vertriebsteam der Global Liquidity Gruppe von J.P. Morgan Asset Management wird ab sofort von Philip Annecke unterstützt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er ist als Executive Director für die geschäftliche Entwicklung dieses Segments in Deutschland und Österreich verantwortlich und wird Unternehmen und institutionelle Anleger bei ihrer Suche nach Lösungen im Liquiditätsmanagement unterstützen. In dieser Funktion berichtet er an Jim Fuell, Head of International Global Liquidity Sales bei J.P. Morgan Asset Management "Wir freuen uns, mit Philip Annecke einen versierten Experten für unser Team gewonnen zu haben, der über langjährige Erfahrungen und tiefes Verständnis für die Investitionsbedürfnisse der Anleger verfügt. Immer mehr Unternehmen vertrauen in diesen herausfordernden Zeiten in ihrem Liquiditätsmanagement auf kurzfristige festverzinsliche Anlagelösungen von Asset Managern, die ein breites und tiefes Produktangebot, Erfahrungen und Anlageerfolge bieten", sagt Fuell. ...

