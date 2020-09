Emissionsvolumen Bund 2020 steigt um weitere 6 auf 381 (Vj 196) Mrd EUR

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Anfang des Jahres noch auf 210 Milliarden Euro veranschlagte Emissionsvolumen des Bundes wird 2020 tatsächlich 381 (2019: 196) Milliarden Euro betragen. Im vierten Quartal wird das Volumen um weitere 6 Milliarden Euro aufgestockt, wie die zuständige deutsche Finanzagentur am Montag mitteilte, nachdem es bereits im zweiten Vierteljahr zwei Erhöhungen und im dritten Quartal eine weitere gegeben hatte.

Konkret steigt im Schlussquartal das Volumen der Geldmarktinstrumente von 15,5 auf 21,5 Milliarden Euro, während sich bei der Planung für die Kapitalmarktinstrumente keine Änderung ergibt. Deren Volumen beläuft sich auf 29,0 Milliarden Euro.

Hintergrund des im Jahresverlauf erheblich gestiegenen Kreditbedarfs des Bundes sind die diversen Maßnahmen zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie. Diese hatte laut der Finanzagentur erhebliche Auswirkungen auf die Einnahmen und die Ausgaben des Bundeshaushalts und seiner Sondervermögen.

Die für das vierte Quartal vorgesehenen Neuemissionen von Unverzinslichen Schatzanweisungen mit einer Laufzeit von sechs Monaten werden durch Aufstockungen von bereits emittierten Bubills mit 6-monatiger Restlaufzeit ersetzt.

Für die zwei Neuemissionen der Bubills mit einer Laufzeit von zwölf Monaten im Oktober und November ist nun ein Emissionsvolumen von insgesamt 5 Milliarden Euro vorgesehen, für die elf geplanten Aufstockungen im vierten Quartal von insgesamt 16,5 Milliarden Euro.

Am Kapitalmarkt ändert sich zwar nichts am Volumen, gleichwohl gibt es Anpassungen bei einzelnen Emissionen, wie es weiter heißt. Unter anderem soll die 10-jährige Bundesanleihe mit Fälligkeit im August 2030 am 8. November um 3 statt um 2 Milliarden Euro aufgestockt werde. Die für den 28. Oktober und für den 9. Dezember vorgesehenen Aufstockungen entfallen dafür.

Außerdem wird in der Auktion am 4. November nicht die konventionelle, am 10. Oktober 2025 fällige Bundesobligation der Serie 182 aufgestockt, sondern die erste Grüne Bundesobligation mit identischer Fälligkeit im Volumen von 5 Milliarden Euro neu ausgegeben.

Am 2. September hatte der Bund das erste Grüne Bundeswertpapier emittiert. In einer syndizierten Begebung wurde eine Grüne Bundesanleihe mit einem Emissionsvolumen von 6,5 Milliarden Euro als Zwilling zur aktuellen 10-jährigen Benchmark-Anleihe aufgelegt. Bereits damals war ein zweites Grünes Bundeswertpapier für November angekündigt worden.

Für die inflationsindexierten Bundeswertpapiere ist für das Gesamtjahr ein Emissionsvolumen von etwa 6 Milliarden Euro vorgesehen, womit hier im vierten Quartal noch 1,25 Milliarden Euro ausstehen.

