An der Wall Street setzt sich die am Freitagabend begonnene Erholung zunächst fort.Der Dow Jones wies zum Sitzungsbeginn einen Aufschlag von 0,69 Prozent auf 27.362,14 Punkte aus.Für die US-Börsen beginnt die neue Woche, wie die alte aufgehört hat: mit deutlichen Kursgewinnen. Händler schreiben die positive Tendenz vor allem Gelegenheitskäufen zu, nachdem der September den Börsen unterm Strich Verluste gebracht hat.Zentrale Themen an der Wall Street seien nach wie vor ...

