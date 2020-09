SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Bei der weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie darf es laut Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) grundsätzlich keine Denkverbote geben. "Es kommt darauf an, einen Weg zu finden, mit dem wir es Sars-CoV-2 so schwer wie möglich machen und gleichzeitig den Menschen in unserem Land nur so wenige Einschränkungen wie nötig abverlangen", sagte er am Montag mit Blick auf die Beratungen der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Dienstag. "Das ist ein schwieriger Spagat, aber ich bin überzeugt, dass wir ihn gemeinsam meistern können."

Hans sagte weiter, er erwarte von der MPK "ein Signal der politischen Führung in der Krise: Es ist jetzt nicht die Zeit für Partys und Treffen ohne Abstand und Maske". Wie dieses "Signal" ausgestaltet werden könne, darüber solle am Dienstag beraten werden. Klar sei: Die Deutschen dürften "nicht leichtfertig werden" und die bisher "stabile Situation verspielen". Man müsse davon ausgehen, dass die Infektionszahlen im Herbst und im Winter wieder "deutlich ansteigen"./rtt/DP/nas