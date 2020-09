DJ press1 / Private KG steigt als Investor bei CAPANOVA ein

Dow Jones hat von press1 eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Private KG steigt als Investor bei CAPANOVA ein - und bewertet das Unternehmen beinahe doppelt so hoch wie die prominenten Löwen (press1) - 28. September 2020 - Die neue Staffel "Die Höhle der Löwen" ist im vollen Gange. CAPANOVA war eines der Start-Ups in der letzten Staffel und hat etwas außerordentlich Positives zu berichten. Zu Beginn des Jahres stand Gründer Benjamin Koch mit seiner Styling- und Pflegeserie für Männer vor der Höhle der Löwen Jury im TV. Es gab zwar keinen Deal, dennoch ging es für die Marke seither kontinuierlich bergauf. Erst kürzlich konnte CAPANOVA das italienische Topmodel Salvatore Vita als Markenbotschafter exklusiv für die Marke gewinnen. Und auch in den sozialen Medien ist CAPANOVA inzwischen ein echtes "Must-Have" geworden. Und nun das nächste Highlight: Die damals in der Show geforderte Summe von 400.000 Euro entsprach einer Firmenbewertung von rund 1,6 Mio. Euro. Die Löwen waren von diesen Zahlen nicht überzeugt, Benjamin Koch wurde belächelt, und so es gab keinen Deal. Mit 350.000 Euro als stille Beteiligung investiert nun eine private KG, die das Unternehmen mit 3,5 Mio. Euro bewertet hat, also weitaus höher als damals die Löwen in der TV- Sendung: "Wir haben alle Zahlen kritisch überprüft und unabhängig bewertet, zudem überzeugen die Produkte absolut. Jeder weiß, dass in Zeiten von Corona eine gewissen Angst in der Start-Up Branche für große Investitionen vorherrscht. Doch wird man mit einer Idee konfrontiert wird, die so einmalig und vielversprechend für die Zukunft ist, dann sind uns die äußeren Umstände egal. Als Investor muss man die Gunst der Stunde nutzen. Zudem brennen alle bei CAPANOVA für das Unternehmen, haben eine klare Vision vor Augen und schmieden tatkräftig viele neue Ideen. Damit ist für uns der Erfolg schon vorprogrammiert." Auch in CAPANOVA Kreisen ist man sehr zufrieden mit dem Deal: "Es ist schon interessant zu sehen, wie unterschiedlich Investoren arbeiten. Den einen geht es um Einschaltquoten und darum in kürzester Zeit den höchst möglichen Gewinn aus einer Firma raus zu quetschen, den anderen geht es darum eine Marke konstant aufzubauen und etwas Gutes zu bewegen. Wir bei CAPANOVA denken, es hätte besser nicht kommen können und freuen uns auf die nächsten Schritte. Mit neuen geplanten Produktentwicklungen stehen wir bereits in den Startlöchern. Langfristig war dies für uns der bessere Deal." Weitere Infos unter: http://www.capanova.com Pressekontakt: CAPANOVA GmbH | Hermannstraße 42a | 63263 Neu-Isenburg | Deutschland Tel.: 06102-8822710 | E-Mail: mailto:presse@capanova.de Haare - Styling - Natur - das ist CAPANOVA. Capanova versteht sich als Spezialist rund um ein Haarstyling mit Inhaltsstoffen aus der Natur. CAPANOVA ist eine Haarstylingserie für Männer und bietet dir das erste rein natürliche und vor allem zertifizierte Naturerlebnis für die Haare. Bei Capanova werden ausschließlich die besten Inhaltsstoffe verwendet, die der Markt im Bereich Naturkosmetik zur Verfügung stellt, weshalb alle Produkte sogar mit dem bewährten NATRUE Siegel zertifiziert sind. Alle CAPANOVA Produkte sind exklusiv zu finden unter: http://www.capanova.com Kontakt Kamikaze Digital Marketing GmbH Diana Kastner Hermannstraße 42a 63263 Neu-Isenburg 06102 / 719 88 09 mailto:presse@capanova.de http://www.capanova.com Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen auf http://www.press1/health/db/press1.ADENION_1601295809.html folgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung: * Private KG steigt als Investor bei CAPANOVA ein (jpg, 844 KByte) Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2020 10:10 ET (14:10 GMT)