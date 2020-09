"Die Auswirkungen der Pandemie spürt man weiterhin", sagte sie am Montag in Brüssel. Lagarde nahm dort an einer Aussprache mit EU-Parlamentariern teil. "Die Wirtschaftsprognosen sehen unsicher aus", so die Notenbankchefin.Zwar habe es im dritten Quartal teils schon eine leichte Erholung in einigen Bereichen gegeben - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...