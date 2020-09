Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - September 28, 2020) - Please be advised that CSE market and offices will be closed on Monday, October 12, 2020 for Thanksgiving Day. Regular trading hours for CSE will resume onTuesday, October 13, 2020. Trade and settlement dates are as follows:

Veuillez noter que le marché et les bureaux du CSE seront fermés le lundi 12 octobre 2020 pour le jour de Thanksgiving. Les heures normales de négociation pour CSE reprendront le mardi 13 octobre 2020. Les dates de transaction et de règlement sont les suivantes:

Holiday/jour de congé Trade Date/Commerce date Settlement date/Date de règlement Thanksgiving Day/ Action de graces Thursday, October 8, 2020/ Jeudi 8 octobre 2020 Tuesday, October 13, 2020 /Mardi 13 octobre 2020 Monday, October 12, 2020/ Lundi 12 octobre 2020 Friday, October 9, 2020/ Vendredi 9 octobre 2020 Wednesday, October 14, 2020/ Mercredi 14 octobre 2020

If you require further information on the holiday schedule, please contact CSE Market Operations at Marketops@thecse.com or 416-306-0772.

Si vous avez besoin de plus amples informations sur le calendrier des jours fériés, veuillez contacter le service des opérations de marché du CSE à l'adresse suivanteMarketops@thecse.com ou au numero de telephone 416-306-0772.