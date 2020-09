Der USD/CNH dürfte in den kommenden Wochen den Bereich um 6,8600 testen, so die FX-Strategen der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: "Letzten Freitag erwarteten wir, dass der USD 'seitwärts zwischen 6,8000 und 6,8400 handeln würde'. In der Folge handelte der USD innerhalb einer engeren und etwas höheren Spanne als erwartet (6,8110/6,8448), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...