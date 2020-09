Ressources Sphinx ltée.: Sphinx annonce une assemblée annuelle des actionnaires virtuelle

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 28 septembre 2020 / Ressources Sphinx ltée. (« Sphinx ») (TSXV :SFX) annonce que, tel qu'indiqué sur l'avis de convocation daté du 27 août 2020, elle tiendra son assemblée annuelle des actionnaires 2020 (l'«Assemblée ») le 29 septembre 2020 à 11h00 (heure de l'est) en format virtuel en raison de la poursuite des préoccupations de santé publique liées à la pandémie de COVID-19.

Sphinx accueillera donc tous les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés qui voudraient participer à l'Assemblée à le faire en ligne en se joignant à la webdiffusion en direct disponible à l'adresse suivante :

https://www.issuerdirect.com/virtual-event/sfx

Au sujet de Sphinx

Sphinx est une société d'exploration minière qui concentre ses activités dans le sud-ouest du Québec à la recherche de gisements de métaux précieux (or, argent, palladium et platine,) et de métaux usuels (cuivre, zinc et plomb). La Société est tout particulièrement active dans la MRC du Pontiac où demeure son président. Elle bénéficie d'un important actionnariat local qui contribue à l'acceptabilité sociale.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site web de Sphinx ou communiquer avec la personne suivante :

Jeremie Ryan

Président et chef de la direction

819 664 2632

info@sphinxresources.ca

www.sphinxresources.ca

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant au caractère adéquat ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Sphinx, y compris le rapport annuel, ou les documents que Sphinx dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.

Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse sont à jour à la date des présentes. Sphinx ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs suite à de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf tel qu'exigé par la loi.

