Am 19. Dezember 2019 bestimmte die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UNGA) den 29. September zu dem Internationalen Tag des Bewusstseins für Lebensmittelverluste und -verschwendung (International Day of Awarenes of Food Loss and Waste, IDAFLW). Es wurde erkannt, dass die Einhaltung eines IDAFLW bedeutend zu der Steigerung des Bewusstseins für die Bedeutung dieses Problems...

Den vollständigen Artikel lesen ...