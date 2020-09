Der Präsident der Pilipino Banana Growers and Exporters Association (PBGEA), Victor S. Mercado Jr., sagte in einer virtuellen informierenden Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch, es besteht ein Risiko, dass China, der aktuell größte Exportmarkt für die Cavendish-Bananen der Philippinen, es bevorzugen könnte, in den nächsten Monaten seine Versorgung mit der gelben...

