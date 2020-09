Axway's offene API Plattform löst die anspruchsvollsten Integrationsprobleme sicher, schnell und kostengünstig.

Axway (Euronext: AXW.PA), ein führender Anbieter von API Management- und Integrationssoftware, ist von Gartner im Gartner 2020 Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management als Leader positioniert worden.¹ Dies ist das fünfte Mal, dass Axway als Leader positioniert wurde.

"In Bezug auf die Qualität ihres Supports und ihrer strategischen Partnerschaft hob sich Axway wirklich von der Masse ab", sagte Chris Hengst, Lead API Architect/API Evangelist, HM Health Solutions. "Axway erfüllte nicht nur alle unsere technischen Kernanforderungen in den Bereichen API Governance, Discovery und Entwickler-Self-Service, sondern hat uns auch bei unserem Erfolg geholfen."

"Wir glauben, dass diese Bewertung die Bedeutung einer offenen API Plattform wie AMPLIFY bestätigt, die Unternehmen dabei unterstützt, neue Kunden-, Partner- und Mitarbeitererfahrungen zu schaffen, die das Geschäftswachstum vorantreiben", sagt Patrick Donovan, CEO von Axway. "Diese Ankündigung erfolgt im Anschluss an die Ernennung von Axway zum Leader in The Forrester Wave: API Management Solutions Q3 2020.² Wir glauben, dass Axway mit diesen Bekanntmachungen für seine offene API Plattform und seine Multi-Cloud- und Multi-Vendor-Vision anerkannt wird."

Axway bietet eine einzige Governance-Ebene, von der aus Unternehmen ihre digitalen Möglichkeiten über verschiedene Anbieter, Einsatzumgebungen und neueste Innovationen, einschließlich Microservices und ereignisgesteuerte Architekturen, einsehen können.

Als einer der größten unabhängigen Integrationsanbieter ist Axway mit seiner Technologie und Umsetzungsfähigkeit gut aufgestellt, um Kunden dabei zu unterstützen, alle Möglichkeiten zu nutzen und ihre digitale Zukunft mit AMPLIFY zu gestalten.

"Bevor wir eine wettbewerbsfähige Monetarisierungsstrategie entwickeln konnten, benötigten wir zunächst präzise Daten über die API Nutzung in unserem globalen Geschäft", sagte Jérémy Ségura, Enterprise Architect, BNP Paribas Personal Finance. "Als Axway uns den AMPLIFY Unified Catalog vorstellte, erkannten wir sofort, dass wir damit die entscheidenden Erkenntnisse gewinnen würden, um unsere Monetarisierungsinitiative voranzutreiben."

Klicken Sie hier, um ein kostenloses Exemplar des Berichts anzusehen.

¹Gartner 2020 Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management, Paolo Malinverno, Kimihiko Iijima, Mark O'Neill, John Santoro, Shameen Pillai, Akash Jain, 22 September 2020

Gartner spricht keine Empfehlungen für Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

²The Forrester Wave: API Management Solutions, Q3 2020, Forrester Research, Inc., August 4, 2020

Über Axway

Axway modernisiert vorhandene IT-Infrastrukturen und unterstützt mehr als 11.000 Kunden dabei, ihre digitalen Geschäftsabläufe zu beschleunigen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und ihr Wachstum voranzutreiben. Mit der Plattform AMPLIFY die APIs, MFT, B2B-Integration und Content-Services kombiniert begleiten wir Innovationen und verbessern das Kundenerlebnis schneller und sicherer als je zuvor. axway.com/de

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200928005787/de/

Contacts:

Ansprechpartner Medien:

Heike Fürst

hfuerst@axway.com