FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 12. Oktober:

DIENSTAG, DEN 29. SEPTEMBER

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Bundesverband Deutsche Startups, PK zum Startup-Monitor 10:30 DEU: Alstria Office Reit AG, Hauptversammlung

11:00 DEU: Ado Propiertes AG, Hauptversammlung

11:00 DEU: Online-Pressegespräch des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GdV) zu Insolvenzen in der Corona-Pandemie; Hohe Haftungsrisiken für Manager 12:00 DEU: Hornbach Baumarkt und Holding Pk zu Halbjahreszahlen (detailliert) 15:00 NLD: Adyen, Capital Markets Day

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte H1/20

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 09/20

09:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 09/20 (erste Schätzung) 10:00 DEU: Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen 09/20 (erste Schätzung) 10:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 09/20 (erste Schätzung) 11:00 EUR: Dienstleistungs-, Industrie- und Wirtschaftsvertrauen 09/20 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen (endgültig)

11:00 ITA: Erzeugerpreise 08/20

14:00 DEU: Verbraucherpreise Deutschland 09/20 (erste Schätzung) 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 08/20

16:00 USA: Verbrauchervertrauen Conference Board 09/20 DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg 09/20 (erste Schätzung) SONSTIGE TERMINE

DEU: Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über die Corona-Pandemie + 14.00 Pk mit Merkel (CDU), Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Hamburgs Erstem Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD EUR/GBR: Brexit-Streit: EU und Großbritannien sprechen über Umsetzung des Austrittsvertrags und ein mögliches Anschlussabkommen. Die britische Regierung will mit einem Gesetz, über das heute erneut im Unterhaus abgestimmt werden soll, Teile des 2019 ausgehandelten und bereits gültigen EU-Austrittsabkommens aushebeln. Die EU hat London eine Frist bis zum 30. September gesetzt, die Pläne zurückzuziehen. Heute beginnt zudem eine neue Verhandlungsrunde über ein Handelsabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase. MITTWOCH, DEN 30. SEPTEMBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

09:30 DEU: Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure beginnt 10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung

10:00 NLD: Gericht verhandelt Klage wegen Schummeldiesel gegen Daimler TERMINE KONJUNKTUR

03:00 CHN: Einkaufsmanagerindex Dienste und Industrie 09/20 03:45 CHN: Caixin-Einkaufsmanagerindex Industrie 09/20 08:00 GBR: BIP Q2 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeuger- und Verbraucherpreise 09/20

08:45 FRA: Konsumausgaben 09/20

09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 09/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 09/20

11:00 ITA: Verbraucherpreise 09/20

14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktdaten (wöchentlich)

14:30 USA: BIP Q2 (dritte Veröffentlichung)

15:45 USA: MNI-Einkaufsmanagerindex Chicago 09/20

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 08/20

SONSTIGE TERMINE

09:15 EUR: Konferenz «The ECB and Its Watchers». Notenbanker, Finanzmarktteilnehmer und Wissenschaftler diskutierten die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) - voraussichtlich mit einer Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde 14:00 DEU: Digitale Konferenz Bundesbank und International Bankers Forum (IBF) zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf den Finanzsektor DONNERSTAG, DEN 01. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

09:45 DEU: Banken-Konferenz der Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) zum Ausblick für die Branche in Europa u.a. mit Unicredit-Chef Jean Pierre Mustier SWE: Hennes & Mauritz Q3-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: Markit Einkaufsmanagerindex 09/20 (2. Veröffentlichung) 09:15 SPA: Markit Einkaufsmanagerindex 09/20

09:45 ITA: Markit Einkaufsmanagerindex 09/20

09:50 FRA: Markit Einkaufsmanagerindex 09/20 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Markit Einkaufsmanagerindex 09/20 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: Markit Einkaufsmanagerindex 09/20 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Arbeitsmarktdaten 08/20

11:00 EUR: Erzeugerpreise 08/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhoilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Konsumausgaben 08/20

14:30 USA: Private Einkommen 08/20

15:45 USA: Markit Einkaufsmanagerindex 09/20 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 08/20

16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 09/20

DEU: Bundesbank Finanzstabilitätsrat inkl Pk

SONSTIGE TERMINE

11:00 DEU: Mündliche Verhandlung vor dem VGH wegen Kennzeichnung von Lebensmitteln DEU: Fitnessmesse Fibo 2020

HINWEIS:

Bören in China, Hongkong und Südkorea sind wegen eines Feiertags geschlossen FREITAG, DEN 02. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Grenke Neugeschäft und Deckungsbeitrag 9M/20 10:00 DEU: Porsche Automobil Holding SE, Online-HV

TERMINE KONJUNKTUR

14:30 USA: Arbeitsmarktdaten

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 08/20

16:00 USA: Verbraucherstimmung der Universität Michigan 09/20 (2. Umfrage) BEL: Fitch Ratingüberprüfung

DEU: S&P Ratingüberprüfung

FRA: S&P Ratingüberprüfung

ISL: Moody's Ratingüberprüfung

SLO: Moody's Ratingüberprüfung

SONSTIGE TERMINE

---

MONTAG, DEN 05. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

09:45 ITA: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/20 09:50 FRA: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: Auftragseingang im Maschinenbau, Auftragseingang 08/20 10:00 EUR: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen

10:30 GBR: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 08/20

15:00 EUR: Tagung der Euro-Gruppe. Die Wirtschafts- und Finanzminister der 19 Staaten des gemeinsamen Währungsgebiets tagen unter Leitung ihres neuen Vorsitzenden Paschal Donahoe. 15:55 USA: Markit Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/20 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 09/20

EUR: Informelle Tagung der EU-Energieminister (bis 06.10.) SONSTIGE TERMINE

---

DIENSTAG, DEN 06. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure Die Staatsanwaltschaft hat sie wegen manipulierter Abgaswerte bei Dieselmotoren des Betrugs angeklagt. Der Prozess soll bis Dezember 2022 dauern. 13:30 EUR: Beginn Prozess gegen mehrere Angeklagte wegen Bildung eines Buskartells TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 08/20

14:30 USA: Handelsbilanz 08/20

EUR: Treffen der EU-Wirtschafts- und Finanzminister

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Klagen der Stadt Fehmarn und eines Landwirts zum Großprojekt Feste Fehmarnbeltquerung MITTWOCH, DEN 07. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Industrieproduktion 08/20

08:45 FRA: Handelsbilanz 08/20

09:00 SPA: Industrieproduktion 08/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 08/20

20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll

21:00 USA: Konsumentenkredite 08/20

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Klagen der Stadt Fehmarn und eines Landwirts zum Großprojekt Feste Fehmarnbeltquerung DONNERSTAG, DEN 08. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

10:00 DEU: Hamborner Reit Hauptversammlung (online)

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Leistunsbilanz 08/20

03:45 CHN: Caixin Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 09/20 08:00 DEU: Handelsbilanz 08/20

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundesverwaltungsgericht verhandelt über Klagen der Stadt Fehmarn und eines Landwirts zum Großprojekt Feste Fehmarnbeltquerung THA: Internationaler Frauengipfel Global Summit of Women (bis 10.10.) FREITAG, DEN 09. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

08:00 GBR: BIP 08/20

08:00 GBR: Handelsbilanz 08/20

08:00 GBR: Industrieproduktion 08/20

08:45 FRA: Industrieproduktion 08/20

10:00 ITA: Industrieproduktion 08/20

16:00 USA: Großhandel Lagerbestände/Umsatz 08/20

SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Pk Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) nach Mitgliederversammlung MONTAG, DEN 12. OKTOBER 2020

TERMINE UNTERNEHMEN

---

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 09/20

SONSTIGE TERMINE

SWE: Bekanntgabe des Wirtschaftsnobelpreises durch Schwedens Wissenschaftsakademie °

