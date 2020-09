Nachdem das Währungspaar Euro zum polnischen Zloty zu Beginn dieses Jahres das Sprungbrett um 4,25 PLN für einen Kursanstieg auf 4,6351 PLN ideal ausnutzen konnte, stellte sich ab dem zweiten Quartal eine dreiwellige Konsolidierungsbewegung zurück auf 4,3710 PLN ein. Anfang dieses Monats kam es schließlich zu einem Kaufsignal und Anstieg über 4,45 PLN. Nach einigen kleineren Verzögerungen in diesem Bereich schoss der Euro gegenüber dem polnischen Zloty in dieser Woche dynamisch weiter hoch und überwand sogleich seine nächste Hürde um 4,5739 PLN. Damit steht nun ein unmittelbarer Test der Jahreshochs an, seit der letzten Woche aufgebaute Long-Positionen sollten jetzt aber einer engeren Absicherung unterzogen werden.

Frische Jahreshochs möglich

Genauso wie sich derzeit die Aufwärtsdynamik entwickelt, kann es auch zu dynamischen Gewinnmitnahmen kommen. Diese hätten in einem kurzfristigen Szenario Platz auf das Unterstützungsniveau um 4, 5120 PLN, darunter in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...