Berlin (ots) - Die V-Partei³ begrüßt ausdrücklich die Auslistung von Haribo-Goldbären aus den Regalen. Vor allem die Themen Schweinepest und Corona spielen wegen gestiegenen Rohstoffpreisen die maßgebliche Rolle, was laut der Vegan-Partei Politik und Produzenten zum Umdenken in Bezug auf sinnvolle Alternativen anregen sollte.Viele Verbraucher wissen es nicht: der Hauptrohstoff für Gummibärchen ist die Gelatine. Sie wird aus der Haut und den Knochen von Schweinen und Rindern hergestellt. In Europa verwendete Speisegelatine wird zu über 90 Prozent aus Schweineschwarten gewonnen. Gelatine wird neben den Haribo-Goldbären zum Gelieren von Nahrungsmitteln eingesetzt, so auch in Desserts oder in Backwaren. Sogar in Milchprodukten wie Quark und Joghurt. Gelatine wird zusätzlich in der pharmazeutischen Industrie zur Herstellung bzw. in der Apotheke zur Weiterverarbeitung von Hart- und Weichkapseln verwendet.Die V-Partei³ fordert die biovegane Landwirtschaft. In Bezug auf aus Leichenteilen gewonnene Gelatine stehen zahlreiche Alternativen bereit. Dazu gehört u.a. Agar, das auch als Agar Agar oder Chinesische bzw. Japanische Gelatine bekannt ist. Es wird aus den Zellwänden verschiedener Algenarten gewonnen. Es ist preiswert in Supermärkten, Reformhäusern und Bioläden erhältlich.Eine weitere beliebte Alternative sind aus Früchten gewonnene Pektine. Da die Pektine Gele bilden, können sie zur Herstellung von Konfitüren, Marmeladen, Gelees, Backwaren, Süßigkeiten oder zur Stabilisation von Getränken verwendet werden. Eine weitere Alternative ist Gummi Arabicum, ein natürliches Polysaccharid. Man gewinnt es aus dem Pflanzensaft von Verek-Akazien und kann in der Lebensmittelverarbeitung als Emulgator, Stabilisator oder Verdickungsmittel eingesetzt werden."Dass ausgerechnet die Schweinepest und wohl auch Corona die Goldbären von Haribo in Schwierigkeiten bringt, sollte zum Nachdenken anregen. Es wird einmal mehr klar, dass nur vegane Lebensmittel Zukunft haben", bringt es Bundesvorsitzender Roland Wegner auf den Punkt.Pressekontakt:Roland WegnerBundesvorsitzender V-Partei³info@v-partei.deOriginal-Content von: V-Partei³, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131690/4719640