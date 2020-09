Der japanische Leitindex Nikkei 225 befindet sich nach wie vor in einer überaus aussichtsreichen Lage. Allerdings fehlt es ihm noch immer an der entsprechenden Durchschlagskraft, um sich des massiven und derzeit limitierenden Widerstandsbereichs zu entledigen… Rückblick. So hieß es zuletzt an dieser Stelle: "[…] In Anbetracht der Rahmenbedingungen hielt sich der Nikkei 225 sogar vergleichsweise gut. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...