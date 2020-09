ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Munich Re nach einem Analystenwechsel von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft, das Kursziel aber von 200 auf 209 Euro angehoben. Dies schrieb der nun verantwortliche Experte Iain Pearce in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht Gewinnrisiken und hält trotz langfristig guter Aufstellung des Rückversicherers zunächst jede Neubewertung für verfrüht./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2020 / 04:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008430026

