FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RYKADAN CAPITAL LTD.HD-01 V2U KYG7750P1046
AB/FROM ONWARDS 29.09.2020
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RYKADAN CAPITAL LTD.HD-01 V2U KYG7750P1046
AB/FROM ONWARDS 29.09.2020
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