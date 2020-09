München (ots) -- Auf dem Land wollen zwölf Prozent der Verbraucher E-Autos kaufen, in der Stadt nur neun Prozent- Renault Zoe und Tesla Model 3 sind die am häufigsten versicherten Elektro-Pkw- 300 CHECK24-Experten beraten bei allen Themen rund um die Kfz-Versicherung Das Interesse an Elektrowagen ist in ländlichen Gebieten Deutschlands größer als in Städten. Zwölf Prozent der Verbraucher, die sich einen Pkw zulegen möchten und auf dem Land oder in der Vorstadt leben, planen die Anschaffung eines reinen Elektroautos. In Städten sind es lediglich neun Prozent. Das ergab eine repräsentative YouGov-Befragung im Auftrag von CHECK24.*Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.034 Personen zwischen dem 6.7.2020 und 8.7.2020 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Basis Netto: Alle Befragten, die planen, sich einen Pkw anzuschaffen und ihr Wohnumfeld als städtisch oder ländlich/vorstädtisch bezeichnen (285)"Auf dem Land können viele Autofahrer ihren Elektrowagen zu Hause in der eigenen Garage aufladen", sagt Dr. Tobias Stuber, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "In der Stadt kann es dagegen schon schwierig werden, einen freien Parkplatz mit Ladesäule zu finden. Das beeinflusst natürlich die Kaufentscheidung."Die gefragteste Motorisierung bei einem Pkw ist allerdings nach wie vor der Benziner. 44 Prozent der Land- und Vorstadtbewohner und sogar 52 Prozent der Städter planen, einen Pkw mit Benzinmotor anzuschaffen.Renault Zoe und Tesla Model 3 sind die am häufigsten versicherten Elektro-PkwUnter den elektrischen Flitzern ist der Renault Zoe die klare Nummer eins der CHECK24-Kunden. 19,8 Prozent der Kunden mit einem E-Auto fahren den kleinen Franzosen. Ebenfalls sehr beliebt ist der Tesla Model 3 mit 11,6 Prozent. Auf dem dritten Rang folgt mit dem VW e-Golf der erste Stromer eines deutschen Herstellers (9,5 Prozent).Klicken Sie hier für die Liste mit den zehn beliebtesten E-Autos (https://www.check24.de/files/p/2020/6/e/8/15661-2020_09_29_check24_tabelle_beliebteste_e-autos.pdf) ***Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag von CHECK24, an der 2.034 Personen zwischen dem 6.7.2020 und 8.7.2020 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren. Basis Netto: Alle Befragten, die planen, sich einen Pkw anzuschaffen und ihr Wohnumfeld als städtisch oder ländlich/vorstädtisch bezeichnen (285)**Quelle: WIK Consult (https://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdf) Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73164/4719647