Über 400 Punkte Aufschlag zeigten zum Wochenstart einen klaren Richtungswechsel am Deutschen Aktienmarkt an. Dabei wurden alle Sorgen des Freitags vergessen und mit einem GAP das Überraschungsmoment für die Bullen ausgespielt. Starker Wochenauftakt in Kurzform Bereits die Vorbörse signalisierte einen starken Wochenbeginn. Dabei war die 12.500 nicht nur zurückerobert, sondern ...

