Der Biotechnologiekonzern Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, NASDAQ: GILD) zahlt am heutigen Dienstag eine vierteljährliche Dividende von 0,68 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Record date war der 15. September 2020). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Gilead 2,72 US-Dollar an seine Investoren. Beim derzeitigen Börsenkurs von 62,85 US-Dollar (Stand: 28. September 2020) ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 4,33 Prozent. Im ...

