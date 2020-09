DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH bis FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Koreanischen Erntedankfest (Chuseok) geschlossen.

TAGESTHEMA

Die Demokraten unternehmen einen neuen Versuch, Bewegung in die Verhandlungen über neue Hilfsmaßnahmen für die US-Wirtschaft zu bringen. Eine Gesetzesvorlage der Demokraten sieht nun vor, 2,2 Billionen Dollar in die Hand zu nehmen, unter anderem zur weiteren Unterstützung der durch Arbeitslosigkeit betroffenen Menschen. Diese sollen nach dem Vorschlag wie bislang 600 Dollar monatlich erhalten. Die Demokraten bringen den Vorschlag im US-Repräsentantenhaus ein, dürften dann aber im Senat auf starken Widerstand stoßen. Dort haben die Republikaner die Mehrheit, die sich zuletzt gegen große, neue und schuldenfinanzierte Hilfspakete ausgesprochen hatten. Aus diesem Grund ist es unwahrscheinlich, dass die Vorschläge der Demokraten durchkommen.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Index des Verbrauchervertrauens September PROGNOSE: 90,1 zuvor: 84,8 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.364,50 +0,15% Nasdaq-100-Indikation 11.432,00 +0,21% Nikkei-225 23.552,28 +0,17% Hang-Seng-Index 23.337,41 -0,59% Kospi 2.327,05 +0,82% Shanghai-Composite 3.228,43 +0,34% S&P/ASX 200 5.942,10 -0,17%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Unterstützung kommt von der Wall Street und aus Europa, wo es am Montag teils sehr kräftig nach oben gegangen war. Für positive Impulse sorgten unter anderem die weiter auf dem Tisch liegenden Pläne der US-Demokraten für ein weiteres Ausgabenprogramm zur Stimulierung der US-Wirtschaft in der Corona-Krise, wie auch EZB-Präsidenten Christine Lagarde mit der Aussage, dass die EZB weiter bereitstehe, nötigenfalls für weitere Stimuli zu sorgen. Der Nikkei-Index in Tokio tritt zwar fast auf der Stelle, hier würden aber viele Aktien bereinigt um ihre Dividendenabschläge gehandelt, was auf den Index drücke, berichten Marktteilnehmer. Das gilt beispielsweise für das Telekomunternehmen KDDI oder das Pharmaunternehmen Takeda, deren Kurse um je rund 3,5 Prozent nachgeben. NTT Docomo stehen vor kräftigen Kursgewinnen. Die Aktie wird bislang noch nicht gehandelt, weil die Kaufaufträge für das Papier die Verkaufsaufträge so weit übertreffen, dass noch kein Kurs festgestellt werden konnte. Hintergrund ist ein Übernahmeangebot durch die Muttergesellschaft Nippon Telegraph and Telephone für die Mobilfunktochter, über das das NTT-Management berät. In Seoul trage eine besser als erwartet ausgefallene Industrieproduktion zur guten Stimmung im Vorfeld der dreitägigen Erntedank-Feiertagspause ab Mittwoch bei, heißt es.

US-NACHBÖRSE

Die Nachricht über den Weggang des Finanzchefs bewegte die Aktie des insolventen Autovermieters Hertz Global Holdings wenig. Auf Nasdaq.com wurde sie zuletzt 0,8 Prozent höher gestellt. United Natural Foods legten um 7,1 Prozent zu nach einem besser als erwartet ausgefallenen Quartalsbericht. Offenbar positiv kam an, dass Fiat Chrysler in den USA gegen eine Strafe von 9,5 Millionen Dollar an die US-Börsenaufsicht SEC den Vorwurf aus dem Weg geräumt hat, Investoren mit Angaben über interne Prüfungen zum Abgaskontrollsystem fehlinformiert zu haben. Die Aktie gewann 3,3 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 27.584,06 1,51 410,10 -3,34 S&P-500 3.351,60 1,61 53,14 3,74 Nasdaq-Comp. 11.117,53 1,87 203,96 23,91 Nasdaq-100 11.364,45 1,91 213,32 30,13 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 854 Mio 798 Mio Gewinner 2.585 2.164 Verlierer 474 851 unverändert 62 91

Sehr fest - Die Erholung vom Freitag setzte sich trotz der diversen Unsicherheitsfaktoren fort. Gesucht waren vor allem Banken- und Energiewerte, deren Sektor-Indizes um 2,7 bzw. 2,3 Prozent zulegten. Jedoch rechnen Investoren im Zuge des in seine heiße Phase gehenden Präsidentschaftswahlkampfs mit einer zunehmenden Volatilität. Zudem blieb auch die weiter steigende Zahl an Corona-Neuinfektionen ein Thema, wie auch die Spannungen zwischen Washington und Peking. Die Aktien von Cleveland-Cliffs stiegen um 11,6 Prozent mit der nachricht, dass Cleveland-Cliffs für etwa 1,4 Milliarden Dollar das US-Stahlgeschäft von Arcelormittal kauft. Devon Energy legten um 11,1 Prozent zu, WPX Energy um 16,4 Prozent. Die Unternehmen schließen sich in Form einer Aktienfusion unter Gleichen zusammen. Die Boeing-Aktie stieg um 6,4 Prozent. Hier stütze, dass die Wiederzulassung der nach zwei Abstürzen mit einem weltweiten Flugverbot belegten Boeing 737 MAX näher rückt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,12 -1,6 0,13 -108,5 5 Jahre 0,26 -0,5 0,27 -166,2 7 Jahre 0,45 0,0 0,45 -179,7 10 Jahre 0,66 0,1 0,66 -178,8 30 Jahre 1,42 1,5 1,40 -165,0

Am Anleihemarkt herrschte erneut relative Ruhe. Die Zehnjahresrendite zeigte sich wenig verändert 0,66 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo, 14:34 % YTD EUR/USD 1,1670 +0,0% 1,1665 1,1676 +4,1% EUR/JPY 123,20 +0,1% 123,08 123,04 +1,1% EUR/GBP 0,9081 -0,0% 0,9085 0,9056 +7,3% GBP/USD 1,2852 +0,1% 1,2840 1,2892 -3,0% USD/JPY 105,58 +0,1% 105,52 105,38 -2,9% USD/KRW 1169,37 +0,2% 1167,44 1169,96 +1,2% USD/CNY 6,8243 +0,2% 6,8119 6,8132 -2,0% USD/CNH 6,8268 +0,1% 6,8180 6,8185 -2,0% USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7501 -0,5% AUD/USD 0,7080 +0,1% 0,7073 0,7068 +1,0% NZD/USD 0,6561 +0,1% 0,6553 0,6561 -2,5% Bitcoin BTC/USD 10.684,38 -1,8% 10.885,76 10.915,51 +48,2%

Mit der gestiegenen Risikofreude der Anleger, abzulesen u.a. an den steigenden Aktienkursen, kam der als sicherer Hafen geltende Dollar zurück. Der Dollar-Index verlor 0,4 Prozent. Die Aufwärtstendenz des Euro wurde mit Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde nur kurzzeitig gebremst. Demnach will die EZB auf Basis von Konjunkturdaten der nächsten Wochen über den weiteren Gang der Geldpolitik entscheiden. Daneben wiederholte Lagarde, weiterhin die Entwicklung des Euro genau zu beobachten. Der Euro kostete im späten US-Handel 1,1669 Dollar nach eine frühen Tagestief unter 1,1620.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,31 40,60 -0,7% -0,29 -29,1% Brent/ICE 42,20 42,43 -0,5% -0,23 -31,6%

Die Ölpreise zeigten sich volatil, legten unter den Strich aber zu. Einerseits stützten die positive Stimmung an den Börsen und die Möglichkeit eines Streiks in der norwegischen Ölindustrie. Auf der anderen Seite bremste aber das Überangebot die Preise, das sich vergrößern könnte, wenn demnächst wieder verstärkt libysches Öl auf den Markt kommen sollte, wie es hieß. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 0,8 Prozent auf 40,59 Dollar. Brent legte um 1,3 Prozent auf 42,45 Dollar zu.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YT Gold (Spot) 1.878,94 1.880,90 -0,1% -1,97 +23,8% Silber (Spot) 23,46 23,68 -0,9% -0,21 +31,4 Platin (Spot) 879,00 885,73 -0,8% -6,73 -8,9% Kupfer-Future 2,98 2,98 -0,0% -0,00 +5,7%

Der Goldpreis stabilisierte sich nach dem Rücksetzer der vergangenen Woche. Gestützt wurde das Edelmetall vom nachgebenden Dollar. Die Feinunze legte um 1,1 Prozent auf 1.882 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

- US-Präsident Donald Trump hat die Verteilung von 150 Millionen Coronavirus-Schnelltestsätzen durch seine Regierung angekündigt. 50 Millionen der Testsätze sollen an Altenheime, Einrichtungen zum betreuten Wohnen und andere besonders durch das Virus gefährdete Institutionen ausgegeben werden. Die übrigen 100 Millionen Sätze sollten an US-Bundesstaaten und andere Regionalbehörden gehen, um diesen die Aufhebung von Restriktionen des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens zu erleichtern. Jeder Testsatz kostet die US-Bundesregierung fünf Dollar. Die Schnelltests stammen vom Pharmakonzern Abbott Laboratories.

- In der US-Hauptstadt Washington werden die Corona-Restriktionen in den kommenden Tagen weiter gelockert. So wird das Washington Monument ab Donnerstag wieder für Besucher geöffnet. Auch einige von Washingtons staatlichen Schulen sollen am 13. Oktober wieder öffnen. Die Theater bleiben hingegen weiter geschlossen. In Restaurants dürfen nur die Hälfte der Plätze besetzt werden.

KONJUNKTUR JAPAN

Die Verbraucherpreise in Japan sind im September im Vorjahresvergleich um 0,2 Prozent gesunken, während Ökonomen einen Rückgang um 0,3 Prozent erwartet hatten.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Der Index der Frühindikatoren ist im August von 100,3 im Juli auf 100,9 gestiegen.

FIAT CHRYSLER

zahlt in den USA eine Strafe von 9,5 Millionen Dollar an die US-Börsenaufsicht SEC. Damit wird der Vorwurf aus dem Weg geräumt, Investoren mit Angaben über interne Prüfungen zum Abgaskontrollsystem fehlinformiert zu haben.

HERTZ GLOBAL HOLDINGS

Nach gut einem Monat im Amt ist CFO R. Eric Esper zurückgetreten. Zuvor hatte im August schon Finanzvorstand Jamere Jackson den Autovermieter verlassen. Neu im Amt ist nun der 38 Jahre alte Manager Kenny Cheung, der seit 2018 bei Hertz im Finanzbereich tätig ist.

NTT DOCOMO / NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE

Nippon Telegraph and Telephone Corp (NTT) will seine Mobilfunktochter NTT Docomo privatisieren und wieder vollständiger Eigentümer werden. NTT besaß am 31. März 66,2 Prozent der Stimmrechte an NTT Docomo und eine Transaktion könnte NTT bis zu 40 Milliarden US-Dollar kosten. Die börsennotierten Aktien von NTT Docomo hatten zuletzt zusammen einen Wert von fast 30 Milliarden Dollar.

WALMART

will offenbar in großem Stil in Indien einsteigen. Der US-Einzelhandelskonzern verhandle über eine mögliche Investition von 20 bis 25 Milliarden Dollar in das geplante "Super-App-Geschäft" der dortigen Tata Group, berichtet die indische Zeitung Mint. Bei einem Einstieg würden die beiden Konzerne die neue digitale Plattform gemeinsam betreiben, über die Produkte verkauft werden sollen und die auch Zahlungsdienstleistungen anbieten soll.

