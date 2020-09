Raphaël Thürler tritt am 1. Oktober 2020 die Nachfolge von Bruno Patusi an, der im Sommer 2020 die Leitung von Financial Services Schweiz übernahm.Zürich - EY Switzerland hat Raphaël Thürler zum Leader Wealth & Asset Management des Bereiches Financial Services (FSO) ernannt. Am 1. Oktober 2020 wird er die Nachfolge von Bruno Patusi antreten, der im Sommer 2020 die Leitung von FSO Schweiz übernahm. Raphaël Thürler verfügt über annähernd 20 Jahre Erfahrung bei EY im Bereich Finanzdienstleistungen für Schweizer und internationale Mandanten.

Den vollständigen Artikel lesen ...