Die drei wichtigsten US-Aktienindizes sind am Montag den dritten Tag in Folge gestiegen. Die Demokraten haben am Montag einen neuen Vorschlag für ein 2,2 Billionen Dollar schweres COVID-19-Hilfspaket veröffentlicht. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, zeigte sich optimistisch, dass sich die Gesetzgeber einigen könnten und sagte, sie und Finanzminister Steven Mnuchin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...