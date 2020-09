Münster (ots) - Deutsche Verbraucher zahlen weltweit fast die höchsten Strompreise. Aber innerhalb Deutschlands gibt es exorbitante Preisunterschiede, insbesondere zwischen der teuren Grundversorgung und dem günstigsten Anbieter vor Ort. Das zeigt eine Analyse von 6316 Städten in Deutschland, die das Vergleichsportal StromAuskunft (https://www.stromauskunft.de/) jetzt durchgeführt hat.So beträgt der durchschnittliche Preisunterschied zwischen dem Grundversorger und dem günstigsten Alternativangebot 410 Euro. Verbraucher in Cadolzburg, Glinde und Barsbüttel können durch einen Wechsel sogar über 600 Euro sparen, in den Gemeinden Lindenberg und Oberreute sind es dagegen nur 30 Euro."Wer aus dem Grundversorgertarif in einen günstigen Tarif - ohne Vorkasse, Kaution oder Pakettarif - wechselt, spart bei einem Jahresverbrauch von 3500 kWh rund 410 Euro pro Jahr, sagt Dr. Jörg Heidjann, Geschäftsführer des TÜV geprüften Vergleichsportal StromAuskunft.de.Auch Stiftung Warentest, die Bundesnetzagentur und die Verbraucherzentrale Nordrhein - Westfalen empfehlen den Anbieterwechsel aus der Grundversorgung.Wechselersparnis in DeutschlandAuf Bundesländerebene betrachtet, haben Stromkunden in Berlin mit über 500 Euro die größte Wechselersparnis, während Stromkunden in Bremen "nur" ca. 328 Euro durch einen Anbieterwechsel sparen. Über mindestens 400 Euro Ersparnis können sich Verbraucher in Bayern, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Thüringen. Baden - Württemberg, Rheinland - Pfalz und Schleswig - Holstein freuen.Bundesland Ersparnis in EuroBerlin 505Schleswig-Holstein 441Rheinland-Pfalz 432Baden - Württemberg 428Thüringen 424Hessen 419Mecklenburg - Vorpommern 408Hamburg 403Bayern 402Sachsen-Anhalt 400Saarland 399Brandenburg 396Nordrhein-Westfalen 395Niedersachsen 371Sachsen 371Bremen 328 Tabelle: Mögliche Wechselersparnis in den BundesländernSchaut man sich die Wechselersparnis der einzelnen Städte an, so sparen Stromkunden in Cadolzburg, Glinde, Barsbüttel und Meißen mit über 600 Euro am meisten. Bei den 20 größten Städten in Deutschland belegen Berlin und Stuttgart mit jeweils rund 500 Euro Ersparnis die Top Plätze. Über 400 Euro Wechselersparnis gibt es noch für Duisburg, Dortmund, Frankfurt, Nürnberg, Wuppertal, Hamburg und Köln. Die geringste Wechselersparnis haben Verbraucher in Hannover mit 284 Euro.Großstadt Ersparnis in EuroBerlin 496Stuttgart 496Duisburg 426Dortmund 423Frankfurt 420Nürnberg 413Wuppertal 413Hamburg 406Köln 404Essen 396Bonn 394Leipzig 377Bochum 366Bielefeld 354Münster 346Bremen 331München 322Düsseldorf 315Dresden 311Hannover 284 Tabelle: Mögliche Wechselersparnis in den GroßstädtenSo haben wir gerechnet:Grundlage für die Ersparnis ist die Analyse der Strompreise für 6316 Städte und Gemeinden in Deutschland. Die Strompreise werden für einen Jahresverbrauch von 3500 kWh berechnet. Stromtarife mit Kaution und/oder Vorauskasse werden nicht berücksichtigt. Weitere Kriterien für die Preisberechnung:- Vertragslaufzeit: bis 12 Monate- Preisgarantie: mind. 12 Monate- Kündigungsfrist: max. 6 Wochen Die mögliche Ersparnis durch einen Anbieterwechsel wird in Bezug zu dem Tarif des lokalen Anbieters berechnet. Falls es sich bei dem Vergleichstarif um einen Grundversorgungstarif handelt, wird Ihnen gesetzlich für diesen Tarif eine Kündigungsfrist von 2 Wochen garantiert.Die kompletten Ergebnisse sowie die Tabelle mit allen 6316 Städten finden Sie auf der Seite https://www.stromauskunft.de/stromvergleich/Über StromAuskunftStromAuskunft ist ein TÜV geprüftes, wertorientiertes und verbraucherfreundliches Vergleichsportal und Wechselservice für Strom und Gas und komplett kostenlos für den Kunden.Auszeichnungen:TÜV geprüft, Kundenzufriedenheit 1,8 Testsieger und Top Vergleichsportal 2019 Platz 1 in den Kategorien Einsparpotential und Kundenservice Ausgezeichnet durch das eKomi Siegel GoldPressekontakt:Ansprechpartner:StromAuskunft / Heidjann GmbHDr. Jörg HeidjannNottebohmstraße 6D-48145 MünsterTel.: 01711401388E-Mail: presse@stromauskunft.deWeb: www.stromauskunft.deOriginal-Content von: Stromauskunft.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58601/4719691