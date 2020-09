DJ Saar-Landeschef will höchstens 25 Personen bei Privatfeiern

BERLIN (Dow Jones)--Vor der heutigen Bund-Länder-Konferenz zum weiteren Vorgehen in der Coronakrise hat Saarlands Ministerpräsident strengere Regeln für private Feiern gefordert. In Regionen, in denen das Infektionsgeschehen besonders hoch sei, müsse man darüber nachdenken, dass man die Teilnehmerzahl in Innenräumen auf 25 begrenze, sagte Tobias Hans im ARD-Morgenmagazin. "Fakt ist, dass Maßnahmen notwendig sind, um zum Beispiel Hochzeiten, die zu viele Menschen haben, zu regeln."

Nach Angaben der Bild-Zeitung ist dies die Zahl, die die Bundesregierung durchsetzen will. Im öffentlichen Raum sollen sich demnach höchstens 50 Personen versammeln dürfen, dort soll zudem ein Alkoholverbot durchgesetzt werden. Der CDU-Politiker zeigte auch Sympathie für den Vorschlag von Bayerns Landeschef Markus Söder (CSU), der eine Corona-Ampel ins Spiel gebracht hat. "Es muss gekoppelt sein an das Infektionsgeschehen vor Ort, es muss verhältnismäßig sein", erklärte Hans. Dort, wo das Infektionsgeschehen nicht so hoch sei, könne man "auch über die Zahl 50 reden".

Die Regeln sind jedoch unter den Ministerpräsidenten umstritten. Laut der Bild-Zeitung will beispielsweise Rheinland-Pfalz keine strengeren Regeln im Privaten haben, Niedersachsen gar keine feststehenden Zahlen im Beschluss haben. Das Kanzleramt weigere sich außerdem, mehr Faktoren als die 7-Tage-Inzidenz als Grundlage für härtere Maßnahmen zu akzeptieren. Nordrhein-Westfalen fordert aber genau das und wolle unter anderem die freien Krankenhausbetten als Faktor mit aufnehmen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2020 02:36 ET (06:36 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.