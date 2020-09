Erst vor wenigen Wochen hat der chinesische Elektroauto-Hersteller Xpeng Motors den Gang an die Börse gewagt. Xpeng hat mit dem G3 und dem P7 zwei Elektromodelle auf den Markt gebracht. Nummer 3 soll in Kürze folgen. Unterstützung gibt es in der Zwischenzeit von der chinesischen Regierung.Xpeng erhält von den lokalen Behörden in Guangzhou umgerechnet rund 500 Millionen Euro für den Bau einer zweiten Fertigungsstätte für Elektroautos. Diese soll bis spätestens Ende 2022 die Produktion aufnehmen. ...

