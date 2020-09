Catella Real Estate AG mit Sitz in München hat den Kauf des Wohngebäudes "The Bassin" erfolgreich abgeschlossen. Dabei handelt es sich um einen Gebäudekomplex mit 159 Studentenwohnungen Der "Sarasin Sustainable Properties - European Cities" ist ein Produkt der Catella Real Estate AG in Kooperation mit der Bank J- Safra Sarasin AG. Die Immobilie besteht aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...