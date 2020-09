Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) kommt seit Jahren nicht so richtig vom Fleck. Dafür werden geduldige Aktionäre mit einer ordentlichen Dividende von 0,60 Euro je Aktie entschädigt. Beim aktuellen Kurs von 14,33 Euro (Stand: 28.09.2020) liegt die Rendite bei 4,2 %. Und das Beste ist: Die Dividende ist für inländische Aktionäre komplett steuerfrei! Aber ist die Dividende auch in den nächsten Jahren noch sicher? Werfen wir dazu einen Blick auf einige der Kennzahlen. T-Mobile US ist der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...