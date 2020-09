DJ Wie werde ich fit für "Global Content"? - Online-Konferenz mit Experten von Kaleidoscope und eurocom am 20.10.2020

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts011/29.09.2020/09:30) - "Content is King" formulierte Bill Gates bereits 1996. In Zeiten der Globalisierung und des internationalen Wettbewerbs bekommt dieses Paradigma noch mehr Gewicht. Daher stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung: Wie schaffe ich es, meine Inhalte perfekt auf den jeweiligen fremdsprachigen Zielmarkt anzupassen? Wie werde ich fit für "Global Content."

Content, also Inhalte, zu erstellen, ist eine Aufgabe, die in verschiedenen Abteilungen erledigt wird. Marketing steht da ganz oben auf der Liste, aber auch die Technische Dokumentation, Sales und selbst die Entwicklung kreieren laufend wichtige Inhalte. Ganz wichtig sind die oft von Service & Support erstellten "FAQs", den sogenannten Frequently Asked Questions. Diese häufig gestellten Fragen mit den dazugehörigen Antworten werden sehr häufig im Netz gesucht und sind daher sehr wichtig.

Viele Herausforderungen, viele Fragen

Gerade weil Inhalte in vielen Abteilungen von verschiedenen Menschen erstellt wird, kommt der Frage der Einheitlichkeit immense Bedeutung zu. Wie erreicht man sie, wie überprüft man sie, welche Grundlagen sind nötig? Und wie verwaltet man diese einheitlichen Inhalte, um sie stets aktuell auf allen Kanälen veröffentlichen zu können. Und wie schafft man es, die Inhalte in die jeweilige(n) Zielsprache(n) zu übersetzen. Und darüber auch noch Automatisierungen zu nützen, um fehleranfällige Prozesse zu eliminieren und so Zeit und Kosten zu sparen?

Antworten, Tipps & Tricks

Antworten auf diese und viele andere Fragen in Zusammenhang mit "Global Content" bekommen Sie - kostenlos - bequem in einer praxisorientierten Online-Konferenz von unseren Experten von Kaleidoscope und eurocom am 20.10.2020.

Das Programm und die Möglichkeit, sich kostenlos zu registrieren, finden Sie hier: https://www.kaleidoscope.at/de/ blog/2020/07/23/fit-fuer-global-content/

Über Kaleidoscope Taking Your Content Global - mit Kaleidoscope spricht Ihr Produkt alle Sprachen! Die Kombination aus jahrzehntelangem Know-how, unseren Softwarelösungen und ausgesuchter marktführender Software unserer Technologiepartner macht das möglich. Gepaart mit dem Full-Service Angebot der eurocom, Österreichs größtem und innovativsten Übersetzungsbüro, bietet Kaleidoscope eine einmalige und unschlagbare Synergie aus Sprache und Technologie!

(Ende)

Aussender: Kaleidoscope GmbH Ansprechpartner: Arnold Zimmermann Tel.: +43 1 253 5 352 12 E-Mail: arnold@kaleidoscope.at Website: www.kaleidoscope.at

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200929011 ]

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2020 03:31 ET (07:31 GMT)