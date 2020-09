München (ots) - Steht Nachwuchs an, stellt sich nicht nur die Frage nach dem richtigen Kinderwagen, sondern auch in welches Auto ein Kinderwagen hineinpasst. Kleine Kinderwagen, wie beispielsweise Buggys, finden meist auch im Kofferraum eines Kleinwagens mit Schrägheck Platz. Aber größere und stabilere Wagen und zusätzlich ein Großeinkauf oder Urlaubsgepäck - da wird es in vielen Autos eng. Eine Auswertung des ADAC zeigt, dass es kinderwagenfreundliche Autos in allen Klassen gibt. Ausgewertet wurden Fahrzeuge, die der ADAC in den letzten fünf Jahren im Rahmen des ADAC Autotest selbst ausgemessen hat und die auf dem Markt als Neuwagen verfügbar sind.Nicht überraschend, dass sich in der ADAC Liste viele Kleinbusse und Hochdachkombis finden, da beide Fahrzeuggattungen meist einen sehr großen Kofferraum haben. Hier lassen sich die Wagen auch im nicht zusammengeklappten Zustand meist problemlos hineinstellen. Bei Vans und den klassischen Kombis gibt es auch viele Modelle mit großen Kofferräumen, in denen ein Kinderwagen Platz findet - selbst im Kleinwagenbereich mit entsprechendem Preisniveau. Weniger in der ADAC Auswertung vertreten sind SUVs: Bei den aktuell beliebten Modellen sind die Kofferräume meist kleiner als beispielweise bei vergleichbaren Kombis. Außerdem stört oftmals die hohe Ladekante, über die der Kinderwagen gehoben werden muss.Die ADAC Experten empfehlen folgende Kriterien für ein Auto, in dem ein gängiger oder auch ein größerer Kinderwagen im Kofferraum Platz findet:- Innenraumbreite im Kofferraum mindestens 95 cm- Höhe der Kofferraum-Öffnung mindestens 62 cm- Kofferraumvolumen dachhoch mindestens 600 l- Höhe Ladekante höchstens 70 cmFür Autokäufer oder -besitzer ist es allerdings nicht ganz leicht diese tatsächlichen Maße des Kofferraums und die Höhe der Ladekante herauszufinden. In den Fahrzeugpapieren sind diese Daten nicht vermerkt und von den Herstellern wird oft nur das Stauvolumen angegeben. Daher fordert der ADAC die Hersteller auf realistische Angaben zur Kofferraumgröße zu machen - und neben dem Stauvolumen auch die Maße wie Länge, Höhe und Breite anzugeben.Eine Liste mit allen vom ADAC vermessenen und ausreichend großen Auto-Modellen gibt es unter www.adac.de (http://www.adac.de).Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/4719796