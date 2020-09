Der Büroimmobilienspezialist alstria office REIT-AG (ISIN: DE000A0LD2U1) wird am Dienstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Der Konzern will eine Dividende von 0,52 Euro für das Jahr 2019 ausschütten. Die Aktionäre sollen ebenfalls darüber entscheiden, ob die Ausschüttung in Höhe von 0,52 Euro um 0,01 Euro auf 0,53 Euro je Aktie erhöht werden soll, oder ob - im Falle der Ablehnung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...