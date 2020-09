Weinfelden (ots) - Das Reisebüro Mittelthurgau, führender Schweizer Anbieter für Reisen auf dem Fluss, präsentiert sein Angebot 2021 mit seinen Excellence-Flussschiffen. Qualität in allen Belangen ist das Credo der kleinen Schweizer Grandhotels. Auch im Gesundheitsschutz. Reisegäste können auf ein erprobtes Schutzprogramm zählen. Der Fokus auf nachhaltige Flussreisen wurde weiter verstärkt. Ebenso das Angebot an regional geprägten, authentischen Erlebnissen an Land.Qualität in allen Belangen - auch in Nachhaltigkeit und Gesundheitsschutz. Jedes der zehn Excellence-Schiffe hat sein ganz eigenes Flair. Die Interieurs der edlen Flusscruiser sind von Nazly Twerenbold gestaltet: behaglich und stilvoll, mit viel Raum für Begegnung und persönlichen Rückzug. Was sie verbindet: Qualität in allen Belangen und herzliche Gastfreundschaft. Das beweist auch die neue Excellence Empress, die seit Juli 2020 als strahlende Kaiserin auf der Donau kreuzt. Mit Stolz nahm die Excellence-Reederei vor wenigen Wochen den renommierten Green Award (https://www.mittelthurgau.ch/ueber-uns/medien/schweizer-pionierin-die-excellence-empress-erhaelt-internationalen-umwelt-award) entgegen - für die wegweisende Umwelttechnologie der "Empress". Diese sei vorbildhaft für die Branche, so die Stiftung. "Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit stehen sich nicht im Wege, sie bedingen einander", sagt Karim Twerenbold, CEO der Excellence-Reederei. Diese Überzeugung spiegelt sich im Engagement für Nachhaltigkeit. (https://www.mittelthurgau.ch/nachhaltig-reisen)Land in Sicht! Flussreisen in Zeiten von Corona. Bevor die Excellence-Schiffe im Juli 2020 sanft gestartet seien, so Mittelthurgau-CEO Stephan Frei, habe man im Vorfeld gemeinsam mit Expertinnen und Experten gezielte Massnahmen gegen eine Verbreitung des Coronavirus umgesetzt. Das umfassende Schutzprogramm setzt auf Prävention, Schutz und Hygiene und werde kontinuierlich der aktuellen Entwicklung angepasst. "Unsere Gäste bestätigen, dass unsere Massnahmen überzeugend sind. Wir sind wachsam - und wir sind gerüstet für 2021", so Frei. Um den aktuellen Bedürfnissen der Gäste noch besser zu entsprechen, bietet der Reiseveranstalter als Teil der Flussreise-Arrangements eine kostenfreie "Corona-Versicherung" für seine Gäste und ein kostenfreies Storno bis 90 Tage vor Abreise ohne Angabe von Gründen. (https://www.mittelthurgau.ch/sorgenfrei)Flussfreiheit und Landpartien, die aufhorchen lassen. So viele Optionen, so viel Flexibilität hatten Flussreisegäste noch nie. Neben einer einzigartigen Themenreisen-Vielfalt gibt es jetzt noch mehr Erlebnissenaus der Kollektion ECHT & EXKLUSIV - kleine und grosse Abenteuer, die alles sind, ausser gewöhnlich. Ein Auszug: Eine Audienz beim Hutmacher / Streetart im Grossformat / Das Donaudelta auf die sanfte Tour / Fachsimpeln am Main-Donau-Kanal / Zum wahren Erfinder der Luxemburgerli / Industriekultur im alten Kohlebergwerk / Flämisch speisen bei Léon / Streunen durchs letzte Auenparadies / Nach Ladenschluss durch noble Pariser Kaufhaus streifen.Rhône & Saône - auf dem Fluss des Jahres 2021 in Frankreichs schönen Süden kreuzen. Die gemächliche Saône mündet in der Feinschmecker-Metropole Lyon in die Rhône. Eine fantastisch schöne Route zum Mittelmeer - nicht ohne Grund "Fluss des Jahres 2021" bei Mittelthurgau. Auch hier lassen die neuen Landprogramme aufhorchen. Beispiele: Grüne Haute Cuisine bei Monsieur Rabanel in Arles / Der Schweizer Kunstmaler Sven Spiegelberg entzündet den kreativen Funken / L'Occitane - zu den natürlichen Düften der Provence. Eine weitere Neuheit: Sommerfrische am Meer - wo Excellence ans "Grande Bleue" kreuzt, sind Liegestühle in schicken Beachclubs reserviert.Infos und Links- Der 294-Seiten-Katalog "Reisen auf dem Fluss 2021" ist jetzt auf mittelthurgau.ch (https://www.mittelthurgau.ch/) oder per Telefon 071 626 85 85, als Online-Katalog (https://epaper.mittelthurgau.ch/mc/common/epaper/index.html?ePaperId=1583862&page=0&language=de&sessionId=2c053a3f341d4ee198967b9ed16046bf&customlogo=&guid=17458c8d0baff425) oder als gedruckte Version (https://www.mittelthurgau.ch/kataloge)erhältlich.- Excellence Flussreisen - Engagement zu Nachhaltigkeit (https://www.mittelthurgau.ch/nachhaltig-reisen) Pressekontakt:Information an die RedaktionenBildmaterial und Anfragen für MedienreisenSandra Weiss, T +41 71 626 85 85, sandra.weiss@mittelthurgau.chOriginal-Content von: Reisebüro Mittelthurgau Fluss- und Kreuzfahrten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100856287