Wissenschaftler am Institut für Integrierte Produktion Hannover (IPH) haben eine derartige Software entwickelt, mit der sich FTF intuitiv steuern lassen. Alles, was dafür noch nötig ist, ist eine AR-Brille. Das System soll ganz normalen Logistik-Mitarbeitern schnell und unkompliziert helfen, gelegentliche Betriebsstörungen zu beheben oder außerplanmäßige Transportaufträge einzufügen. FTF bewegen sich in der Regel auf festen Routen und erledigen vollautomatisch die immer gleichen Aufgaben. Aber gelegentlich kommt es auch hier zu Störungen, beispielsweise wenn ein Hindernis den Weg blockiert und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...