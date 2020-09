Berlin (ots) - Die Verleihung des German Paralympic Media Award 2020 musste im April Covid19-bedingt abgesagt werden. Es ist jedoch der Jury des Awards und dem Organisationsteam ein wichtiges Anliegen, die Preisträgerinnen und Preisträger noch in diesem Jahr zu ehren. Daher wird das Event am 9. Oktober 2020 ab 12:00 Uhr virtuell stattfinden. Die Moderatorin Juliane Möcklinghoff wird in einem Studio durch das Event führen und die Nominierten, die Jurymitglieder und weitere Gäste live - jedoch sicher von der heimischen Couch oder dem Bürostuhl - beim Event begrüßen. Sie können sich unter dem folgenden Link kostenlos für die Teilnahme am virtuellen Event registrieren: https://dguv.expo-ip.com/Die DGUV verleiht den Award bereits zum 20. Mal. Der langjährige Erfolg des Wettbewerbs bestätigt, dass Themen wie Inklusion und Rehabilitation in der Gesellschaft an Bedeutung gewinnen. Dies zeigt auch die Teilnahme eines besonderen Gastes am 9. Oktober: Sir Philip Craven, langjähriger Präsident des Internationalen Paralympischen Komitees und Sonderpreisträger des German Paralympic Media Awards 2019, lässt es sich nicht nehmen, beim virtuellen Event am 9. Oktober den Sonderpreis an den/die nächste/n Preisträger/in zu überreichen.Nachfolgend können Sie noch einmal die Nominierungen für die einzelnen Kategorien nachlesen. Interessierte können sich die nominierten Beiträge auch vorab auf der Webseite anschauen: www.dguv.de/gpma (http://www.dguv.de/gpma).Foto:- "Blindes Verständnis", Nina Thiel, Augustin - die erste österreichische Boulevardzeitung- "Grenzenlos", Binh Truong, Facebook "Team Deutschland Paralympics"- "Handplant #1", Uli Gasper, www.sitnskate.de (http://www.sitnskate.de) Online-Plattform / Social-Media-Kanal:- "Welcome to our World - Team Nomine-Homepage", Andrea Fabian, www.teamnomine.de (http://www.teamnomine.de)- "Internetauftritt Parasport-Abteilung TSV Bayer 04 Leverkusen", Nico Feißt, TSV Bayer 04 Leverkusen- "Paralympics-Blog", Annette Kögel, www.teamdeutschland-paralympics.de/de/blog (http://www.teamdeutschland-paralympics.de/de/blog) Artikel:- "Aus den Augen", Katrin Blum, SZ Magazin- "Der Weg nach Tokio", Tim Scholz, STADER / BUXTEHUDER / ALTLÄNDER TAGEBLATT- "Wider alle Hindernisse: Die Erfolgsgeschichte der Thuringia Bulls", Andreas Kehrer, MDR.de Film / Video:- "Sportclub Story: Sail United - Das Meer ist barrierefrei", Alexander Kobs, Norddeutscher Rundfunk- "LASS RASSELN! St. Pauli Blindenfußball. Größte Freiheit", Andreas Kramer, ARD / WDR / NDR- "Christiane Reppe ist Para-Triathlon-Europameisterin", Han Park, NDR Fernsehen Audio:- "Spielbeschreiber kommentieren EM-Tor - Audiodeskription Blindenfußball", Jonas Bargmann und Maurizio Valgolio, Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag (sh:z) / WESER-KURIER / DFB-Stiftung Sepp Herberger- "Extremsport kennt keine Grenzen", Moritz Cassalette, Norddeutscher Rundfunk- "Inklusive Sport Sendung - Handball WM", Nikolai Prodöhl, TIDE.radio Registrieren Sie sich hier kostenlos für die Teilnahme und merken Sie sich in Ihren Kalendern den 9. Oktober ab 12:00 Uhr für die Preisverleihung des German Paralympic Media Award 2020 vor: https://dguv.expo-ip.com/Pressekontakt:PRESSEKONTAKT:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und UnfallkassenTel.: +49-30-130011414presse@dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/4719841