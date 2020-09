Unterföhring (ots) - In dieser Schlagzeile stecken drei Masken: "Tonnenschwerer Paarhufer bringt Ufo auf Blumenwiese zum Absturz." Wer entschlüsselt die Indizien im ersten Mini-Rätsel zur Herbst-Staffel von "The Masked Singer"? Richtig! Das Nilpferd, das Alien und die Biene sind die ersten drei Masken, die ganz Deutschland ab Dienstag, 20. Oktober 2020, um 20:15 Uhr live auf ProSieben vor das große Rätsel stellen: Welcher Star verbirgt sich unter der Maske? Im offiziellen Trailer geben die drei Kostüme Moderator Matthias Opdenhövel einen ersten exklusiven Einblick in ihre "Maskenwelten".Matthias Opdenhövel: "Ich bin schon wieder blitzverliebt. Ein Ballett-Nilpferd im Tütü, ein Alien mit Trötenohren und eine Biene mit Wimpern von hier bis Neuseeland. Wer kann da schon widerstehen? Ich freue mich wie Bolle auf die neue Staffel und alle anderen Kostüme. Es wird wieder großartig!"In der dritten Staffel der ProSieben-Erfolgsshow will dasMaskedSinger-Herbst-Rateteam, Sonja Zietlow, Bülent Ceylan und einwöchentlich wechselnder Promi-Rate-Gast, zusammen mit allen Fans denzehn neuen Undercover-Sängern in ihren zehn neuen, aufwändigenKostümen auf die Schliche kommen. Wer entdeckt die Indizien und kanndas größte TV-Rätsel Deutschlands lösen? Produziert wird "The MaskedSinger" von EndemolShine Germany.Dienstag bleibt RätseltagProSieben zeigt auch die dritte Staffel von "The Masked Singer" anjedem Dienstag live um 20:15 Uhr aus Köln - mit einer Ausnahme: ZumHalbfinale dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer bereits am Montag,16. November 2020 rätseln, welche Stars unter den Masken stecken. Dasgroße Live-Finale steigt dann wieder am Dienstag, 24. November 2020,auf ProSieben."The Masked Singer" - die dritte Staffel ab Dienstag 20. Oktober2020, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Petra DandlTel. +49 89 9507-1158, -1169Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comPetra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 89 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4719874