Der Virenschutzanbieter McAfee drängt wieder zurück an den Kapitalmarkt und beantragt eine Aktiennotiz unter dem Ticker MCFE an der New Yorker Nasdaq, das geht aus einer Mitteilung der Börse vom Montag hervor. Zum Zeitplan und zum Volumen machte der Antiviren-Spezialist keine genaueren Angaben. Als Emissionserlös wurde am Montag gegenüber der Börsenaufsicht SEC zunächst nur ein Platzhalterbetrag von 100 Millionen Dollar genannt. Das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen Santa Clara ist einer der ...

