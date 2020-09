Boston (www.fondscheck.de) - State Street hat das Client Executive Team in Deutschland erweitert, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:State Street verstärkt sich ab sofort durch Nils Hoffmann als Client Executive für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Hoffmann wird von Frankfurt aus tätig sein und berichtet in seiner Funktion an Silvio Angius, einen der Leiter der Global Clients Division, sowie Stefan Gmuer, Chief Executive Officer bei State Street International. In seiner neuen Rolle verantwortet Hoffmann die strategische Ausrichtung und Betreuung für einige der größten und anspruchsvollsten Kunden von State Street. ...

