Bonn (ots) - Abholen und zustellen - Alltagsgeschäft bei KEP-Dienstleistern. Doch genau hier zeigt sich, was Qualitätsführerschaft ausmacht. GO! Express & Logistics ergänzt seinen Pick-up-Service mit einem breit gefächerten und kundenorientierten Leistungsportfolio und beweist: Hier ist mehr möglich als eine einfache Abholung.Abholung vom Wunschort - zeitgenau und zuverlässigGerade bei sensiblen Gütern, sehr persönlichen Gegenständen oder in besonderen Situationen ist es oftmals nicht möglich, eine Sendung regulär aufzugeben. Der GO! Pick-up-Service schließt diese Lücke. "Egal von wo ... egal wohin" hat sich GO! auf die Fahne geschrieben. Der Logistikdienstleister hat sich bei seinem Pick-up-Service darauf spezialisiert, zuverlässig auch höchst individuelle und anspruchsvolle Abholorte zu bedienen, sowohl national als auch international. Das bedeutet, GO! holt eine Sendung nicht nur an jedem denkbaren Ort ab, sondern stellt sie auch exakt dort zu, wo sie in Empfang genommen werden soll. Von der Krankenhausstation bis zum Feld, auf dem ein Landmaschinentechniker ein dringendes Ersatzteil benötigt. Egal, welcher Ort, welche Zeit oder welche besonderen Anforderungen gefragt sind."Entscheidend ist unsere Zuverlässigkeit", weiß Ulrich Nolte, Geschäftsführer der GO! Deutschland, "denn beim Pick-up sind die Auftraggeber nicht selbst vor Ort. Und gerade dann, wenn es um sensible Sendungsinhalte geht, müssen sie sich darauf verlassen können, dass alles reibungslos läuft. Deswegen verstehen wir den Begriff Pick-up wörtlich und deutlich differenzierter als unsere Wettbewerber. Wir holen überall ab, sogar just in time an der OP-Schleuse im Krankenhaus. Unsere Kunden bestimmen das Wann, Wo und natürlich auch Wohin."Damit fügt sich der Service in die jeweiligen Abläufe von Absendern und Empfängern ein, ermöglicht einen schnellen und reibungslosen Versand und schont personelle Ressourcen.Flexibilität als StandardBei individuellen Abholungen spielen auch Schnelligkeit und Zuverlässigkeit eine Rolle. Die flache Hierarchie und kurze Abstimmungswege bei GO! bieten eine hohe Flexibilität, durch die auch anspruchsvolle Aufträge schnell ausgeführt werden können. Dank des dichten Stationsnetzes und der guten Netzwerkverbindung kann GO! auch kurzfristig reagieren und ist in der Lage, Abholaufträge innerhalb kürzester Zeit zu realisieren. Abholungen können darüber hinaus in engen Zeitfenstern gesteuert werden - in Deutschland und Österreich sogar bis zu 15 Minuten exakt auf den Termin."Hier bieten wir ein breit gefächertes Serviceportfolio mit höchster Qualitätsperformance, das sich deutlich vom Markt abhebt", so Ulrich Nolte, "geschulte Kuriere und stabile Prozesse sind dabei das A und O. Und natürlich sind unsere Prozesse in diesen Zeiten besonders auf Sicherheit ausgerichtet. Wir haben nicht nur die Sicherheit der Sendung im Fokus, sondern auch die unserer Versender, Empfänger und Mitarbeiter."Kombination mit MehrwertleistungenDer Pick-up-Service ist erweiterbar um die Value Added Services von GO! So kann der Service kombiniert werden mit einem telefonischen Avis kurz vor der Abholung sowie der Verpackung oder dem Abgleich von weiteren Daten. Bei Bedarf stellt GO! Versandpapiere bereit oder versieht die Sendung direkt mit dem entsprechenden Label. Darüber hinaus können die Kunden auch alle weiteren regulären Lösungen und Zusatzleistungen von GO! zum Pick-up-Service hinzubuchen, wie beispielsweise einen Wochenend- und Feiertags-Service.Über GO! EXPRESS & LOGISTICSGO! Express & Logistics ist Europas größter konzernunabhängiger Anbieter von Express- und Kurierdienstleistungen. Das weltweit operierende Partnernetzwerk wurde 1984 gegründet und umfasst aktuell über 100 GO! Stationen in Europa. Rund 1.400 Mitarbeiter und 1.200 Kuriere sind täglich im Einsatz und sorgen für den Transport der jährlich mehr als 7,5 Millionen Sendungen.GO! bietet unter dem Motto "Alles außer_gewöhnlich" ein breites Portfolio an Logistiklösungen: vom regionalen Kuriertransport bis hin zum weltweiten Expressversand. Von Waren, Dokumenten und besonders zeitkritischen Sendungen bis hin zu sensiblen Versandinhalten oder komplexen Logistikanforderungen. Maßgeschneiderte Lösungen für Branchen und vielfältige Value Added Services runden das Portfolio an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr ab.