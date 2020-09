Original-Research: Schloss Wachenheim AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Schloss Wachenheim AG

Unternehmen: Schloss Wachenheim AG

ISIN: DE0007229007



Anlass der Studie: Geschäftsbericht 2019/20

Empfehlung: Kaufen

seit: 29.09.2020

Kursziel: EUR20,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes, CFA



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 18,90 auf EUR 20,00.

Zusammenfassung:

Die Ergebnisse von Schloss Wachenheim (SWA) für 2019/20 zeigten einen Umsatzanstieg von 0,3% auf EUR338,2 Mio. (2018/19: EUR337,2 Mio.; FBe: EUR334,3 Mio.) und einen Rückgang des EBIT um 17,4% auf EUR19,0 Mio. (2018/19: EUR23,0 Mio.; FBe: EUR17,5 Mio.). Die Ergebnisse lagen über unserer Prognose, vor allem, weil das deutsche Geschäft von SWA im letzten Quartal des Geschäftsjahres (endet 30. Juni) weniger stark von der Pandemie betroffen war als wir erwartet hatten. Der Dividendenvorschlag von EUR0,40 liegt unter unserer Prognose von EUR0,50, was eine Wiederholung der Ausschüttung von 2018/19 bedeutet hätte. Wir gehen jedoch von einer Rückkehr in 2021/22 auf das Niveau von EUR0,50 aus. SWAs Guidance für 2020/21 für den gesamten Konzern sieht ein stabiles Volumen, Umsatz und Gewinn vor. Diese Guidance unterstellt, dass die zweite Welle der Pandemie nicht zu Einschränkungen auf den Hauptmärkten Deutschland, Frankreich und Ostmitteleuropa führt, die so gravierend sind wie die, die während des Lockdowns zwischen Mitte März und Mitte Mai auferlegt wurden. Wir halten diese Annahme für vernünftig und nach den stärker als erwarteten Ergebnissen des vierten Quartals haben wir unsere eigenen Prognosen angehoben. Diese entsprechen nun der Guidance des Managements. Wir sehen den fairen Wert der SWA-Aktie nun bei EUR20,00 (zuvor: EUR18,90). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on Schloss Wachenheim AG (ISIN: DE0007229007). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 18.90 to EUR 20.00.

Abstract:

Schloss Wachenheim's (SWA) 2019/20 results showed a 0.3% rise in sales to EUR338.2m (2018/19: EUR337.2m; FBe: EUR334.3m) and a 17.4% decline in EBIT to EUR19.0m (2018/19: EUR23.0m; FBe: EUR17.5m). The results were above our forecast mainly because SWA's German operations were less hard hit by the pandemic in the final quarter of the financial year (ends 30 June) than we had expected. The dividend proposal of EUR0.40 is below our projection of EUR0.50 which would have represented a repeat of the 2018/19 payout but we expect a return to the EUR0.50 level in 2021/22. SWA's 2020/21 guidance for the group as a whole is for stable volume, sales and profits. This guidance assumes that the second wave of the pandemic does not result in restrictions on SWA's major markets of Germany, France and East Central Europe as severe as those imposed during the lockdown between mid-March and mid-May. We think this assumption is reasonable and following the stronger than expected Q4 results have revised up our own forecasts in line with management guidance. We now see fair value for the SWA share at EUR20.00 (previously: EUR18.90) and maintain our Buy recommendation.



