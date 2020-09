Ein fairer Brexit Handelsabkommen ist immer noch möglich, sagte der deutsche Europaminister Michael Roth in einem Brief an die britische Regierung, wie der Spiegel berichtete. Roth fügte hinzu: "Die Europäische Union (EU) kann und will nicht akzeptieren, dass Großbritannien das vor neun Monaten unterzeichnete Brexit-Abkommen in Frage stellt". GBP/USD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...