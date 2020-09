Wien (www.anleihencheck.de) - Heute stehen einige interessante Datenveröffentlichungen an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Stimmungsindikatoren der EU-Kommission sollten die jüngsten Indikationen anderer Umfragen widerspiegeln. Während sich im Dienstleistungssektor die steigenden Covid-19-Fallzahlen bereits negativ bemerkbar machen würden, könne die Geschäftsdynamik im Industriebereich (noch) zulegen. In Summe dürfte der Gesamtindikator eine Verbesserung ausweisen. ...

